Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị... Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Tuy nhiên, trên không gian mạng, nhiều đối tượng phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị lại phớt lờ sự thật, rêu rao các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an.

Lật tẩy các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc

Lợi dụng tình hình mưa lũ, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá bằng các thủ đoạn “đục nước béo cò”, tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật. Thông qua những hình ảnh người dân vất vả đối phó với thiên tai, hoạn nạn, chúng lồng ghép, đưa hình ảnh giả tạo, tung tin sai trái, xuyên tạc rằng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền “thờ ơ, vô trách nhiệm, bỏ mặc dân”.

Lực lượng Công an giúp di dời người dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, từ hình ảnh những chiến sĩ Công an, Quân đội băng qua dòng nước xiết, vượt qua mưa giông gió lốc, nỗ lực cứu hộ, sơ tán dân thì các đối tượng lại xuyên tạc, bôi nhọ, cho rằng việc cứu nạn là “diễn” để người dân có cái nhìn lệch lạc, gây chia rẽ giữa Công an, Quân đội và nhân dân, tạo nên sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận. Các đối tượng còn triệt để lợi dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo AI để cắt ghép các hình ảnh thành video, dựng video tang thương, chết chóc để đưa ra lời lẽ chế giễu cán bộ, chiến sĩ Công an khi tham gia cứu hộ cứu nạn...

Chúng tung ra những luận điệu xuyên tạc với giọng điệu khiêu khích, mỉa mai, quy chụp như “Cán bộ giúp dân: Ân huệ hay trách nhiệm”, “tại sao bộ máy phòng chống thiên tai đồ sộ vẫn bị động khi lũ về?”... Chúng đặt ra hàng loạt câu hỏi mang tính công kích như “tại sao năm nào dân vẫn phải kêu cứu?”, “nước ngoài cứu hộ chuyên nghiệp, còn Việt Nam thì chỉ giỏi làm màu”... Cũng trên mạng xã hội, các đối tượng tung tin thất thiệt như vỡ đập, vỡ hồ chứa nước thủy điện, tung tin tại một số vùng nước ngập sâu rằng dân bị bỏ mặc khiến “hàng nghìn người chết, không có ai ứng cứu”.

Đặc biệt từ tối ngày 20/11, lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng xã hội rằng, tại xã Hòa Thịnh (vùng rốn lũ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, hiện là tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ sập nhà lầu làm hàng chục người đang tránh lũ thiệt mạng, tung tin có hàng trăm người chết tại địa bàn này, gây nên sự hoang mang, sợ hãi trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng tập trung phủ nhận công sức của lực lượng Công an và các cấp ủy đảng, chính quyền hòng làm phai nhạt hình ảnh “người chiến sĩ vì dân”, quy kết “chính quyền thờ ơ”, “cán bộ vô cảm”, “khi thiên tai đến, chỉ thấy dân livestream, không thấy chính quyền hành động”, “tại sao phải mặc quân phục khi giúp đỡ nhân dân, giúp hay chỉ làm màu, khoe mẽ”... Từ đó, chúng chia rẽ lòng tin của nhân dân vào thể chế. Đây là thủ đoạn tuyên truyền “mềm”, đánh vào cảm xúc, sự mất mát, thương tâm trong thiên tai, thực chất là xuyên tạc nhằm phủ nhận mọi nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng. Nếu như người dân thiếu tỉnh táo, nhẹ dạ cả tin, không cập nhật thông tin từ những nguồn chính thống, có thể rơi vào trạng thái nghi hoặc, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an. Thậm chí, các đối tượng phản động, số cơ hội chính trị còn lợi dụng sự mất cảnh giác một bộ phận quần chúng để thực hiện âm mưu kích động chống đối chính quyền, gây mất an ninh, trật tự.

Từ những hoạt động lợi dụng thiên tai, bão lũ để xuyên tạc, vu cáo nói trên, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng cơ hội chính trị “đánh lái”, liên tục chĩa mũi nhọn nhằm thực hiện chiến dịch kêu gọi tẩy chay Đại hội XIV của Đảng, tạo “ngòi nổ” chống đối từ bên trong. Mượn cớ là tiếng nói người dân vùng bão lũ để gieo rắc các thông tin sai trái, nhiễu loạn hòng gây nghi ngờ, hoang mang, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hướng lái dư luận hiểu sai lệch, cho rằng Đảng, Nhà nước chỉ quan tâm đến việc tổ chức Đại hội, lo sắp xếp “ghế ngồi”, “đấu đá phe cánh” mà không quan tâm đến đời sống dân sinh, bỏ mặc người dân trong tình cảnh khốn khó.

Những thông tin sai sự thật hoặc thổi phồng, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá như trên của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng cơ hội chính trị là một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhằm đánh vào lòng tin, sự quan tâm của không chỉ người dân mà cả dư luận quốc tế trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra đối với Việt Nam. Từ đó, chúng nhằm hạ thấp uy tín và vị thế của Việt Nam cũng như ngăn chặn sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế, gây hiểu lầm, chia rẽ giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào trong nước cũng như chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND.

Đây là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn khi chúng lợi dụng hoàn cảnh nhân dân đang gặp khó khăn để gây rối, cản trở việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy các hoạt động chống phá chế độ. Những thủ đoạn trên nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang xa rời sự lãnh đạo của Đảng, mất dần phương hướng chính trị, không xác định được mục tiêu chiến đấu, mục tiêu bảo vệ...

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Thiên tai bất trắc để lại hậu quả rất nặng nề, rất nhiều người cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Trong lúc khó khăn, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xông pha tuyến đầu giúp dân. Đảng và Nhà nước đã và tiếp tục dành nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, từng bước ổn định đời sống của nhân dân vùng thiên tai, bão lũ. Hình ảnh những người chiến sĩ Công an với ngôi sao vàng trên mũ, mang trên mình quân phục màu xanh, màu của bình yên, của lòng tin mà nhân dân trao gửi chứ không phải “mặc quân phục chống lũ để làm màu” như các luận điệu xấu rêu rao. Những chiến sĩ được rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép, có sức khoẻ, có kỷ luật, đoàn kết có thể đương đầu với khó khăn, nguy hiểm vừa giúp đỡ nhân dân, vừa giảm thiểu tối đa những rủi ro mà bão lũ gây ra.

Có những chiến sĩ Công an sau khi đưa được người dân lên xuồng thì bản thân bị dòng nước lũ cuốn trôi, phải níu bám vào tường rào, cột điện chờ đồng đội đến ứng cứu; nhiều đồng chí sẵn sàng cởi áo phao của mình đưa cho người già, em nhỏ còn mình dầm trong nước kéo thuyền chở bà con đưa đến nơi an toàn. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh như các anh để lao vào dòng nước lũ, băng qua sạt lở, lội trong đêm tối để cứu người đang mắc kẹt.

Trong trận tuyến không tiếng súng nhưng đầy rẫy hiểm nguy, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương như Trung sĩ Phan Lương Hải, Công an TP Huế khi tiếp cận đưa được 2 trẻ em, một người lớn ra khỏi vùng nguy hiểm và trên đường quay lại ứng cứu người thứ 4 thì bị tôn cắt trúng vị trí động mạch. Thế nhưng với quyết tâm đưa được người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng chí Hải và đồng đội đã tìm cách băng bó tạm rồi sơ tán nhiều người dân mắc kẹt trong lũ đến trụ sở Cảnh sát PCCC và CNCH để trú ẩn an toàn. Sau đó, Trung sĩ Phan Lương Hải được đồng đội đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Hiện sức khoẻ của đồng chí Hải đã ổn định và đang tiếp tục được điều trị, theo dõi...

Và trong những ngày qua, trước tình hình mưa lũ gây ngập nặng diện rộng ở Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, trong hoàn cảnh khó khăn, tình quân dân càng thêm gắn kết. Lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Thượng tá Nguyễn Xuân Khuy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần nửa đêm 20/11, trong lúc anh đang chỉ huy 6 CBCS thực thi nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Diên Khánh thì nhận được tin báo có nhiều người mắc kẹt trong căn nhà đang bị lũ lụt bủa vây, cô lập ở tổ 2, xã Diên Khánh.

Ngay lập tức, Thượng tá Nguyễn Xuân Khuy hối thúc đồng đội xác định vị trí, tìm hướng tiếp cận nhanh nhất nên đã giải cứu toàn bộ 9 người ra khỏi vùng lũ lụt, trong số đó có cụ già đã bị bại liệt không thể đi lại được. Trong ngày 21/11, Thượng tá Nguyễn Quang Đang, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ huy CBCS đơn vị tất bật đưa hơn 1.100 suất quà gồm bánh sữa, nước lọc, cơm rán miếng, quần áo, thuốc tân dược cần thiết lên 6 chuyến xe hướng về khu dân cư Võ Cang, phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền là những nơi vẫn còn mênh mông nước lụt...

Phía sau hai chữ “trách nhiệm” là mồ hôi, nước mắt và cả máu của những con người đã, đang và sẽ sẵn sàng hi sinh vì sự an toàn của nhân dân. Trong đêm tối, dưới ánh đèn pin chập chờn soi lối giữa mưa gió, hình ảnh người chiến sĩ Công an cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, đưa từng gói mì, chai nước đến từng mái nhà ngập nước hay vai vác bao cát, chân ngập trong dòng nước lạnh vẫn kiên cường bám trụ, đó chính là biểu tượng của tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ.

Trong cảnh mất mát do thiên tai gây ra, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an “như sắt như đồng” là chỗ dựa tin cậy của người dân vùng lũ. Thực tế cho thấy, những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp hỗ trợ nhân dân đã được người dân cả nước ghi nhận, ủng hộ và cảm phục. Từ vùng sâu, vùng xa đến các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, đâu đâu cũng có người chiến sĩ Công an kề vai sát cánh cùng người dân. Những thân hình ngập bùn, những bàn tay sưng vì lạnh, những khuôn mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.

Những người chiến sĩ ấy không chỉ cứu dân trong một trận lũ mà còn mang đến niềm tin, rằng dù thiên tai ập xuống, người dân không đơn độc. Chủ động, nhiệt tình giúp nhân dân ứng phó với những trận lũ lụt lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an với phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, là minh chứng rõ ràng phản bác các luận điệu xấu xuyên tạc, kích động chống phá.

Từ nay đến khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội, nhất là thông tin từ những tổ chức, đối tượng phản động, bất mãn; không cả tin, không lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính xây dựng, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lừa gạt, lôi kéo làm những việc gây tổn hại cho nhân dân, đất nước. Đề cao cảnh giác các luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo, dựng chuyện của các đối tượng phản động, thù địch cố tình gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Công an và nhân dân, làm mất niềm tin của quần chúng với lực lượng vũ trang.

Nguồn cand.com.vn