Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) được xác định là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý công nghệ và ĐMST, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn.

Vinphaco ứng dụng dây chuyền sản xuất BFS hiện đại, thương mại hóa thành công sản phẩm thuộc đề tài khoa học công nghệ.

Những tín hiệu tích cực

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý công nghệ và ĐMST được thể hiện rõ tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp, nơi định hướng chiến lược, chỉ đạo đồng bộ và kiểm soát hiệu quả, mang lại kết quả thực chất.

Tại Trường Đại học Hùng Vương, Đảng ủy nhà trường xác định ĐMST là trọng tâm trong quản lý hoạt động KHCN, gắn nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp và thực tiễn phát triển của tỉnh. TS.Đỗ Khắc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đảng ủy luôn định hướng chiến lược nghiên cứu, phân bổ nguồn lực và kiểm soát chất lượng. Nhờ sự chỉ đạo đồng bộ của Đảng, hoạt động ĐMST của trường trở nên rõ nét, từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Năm 2025, trường triển khai 4 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, bộ và Nhà nước, đồng thời thực hiện 69 nhiệm vụ chuyển tiếp. Nhiều đề tài kết nối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Hoạt động khởi nghiệp và ĐMST của sinh viên cũng được chú trọng: 154 ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên được triển khai, tăng 44 đề tài so với năm 2024, góp phần hình thành thế hệ nghiên cứu viên, khởi nghiệp ĐMST ngay tại trường.

Trong khu vực doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) là minh chứng tiêu biểu cho hiệu quả của ĐMST dưới sự lãnh đạo, định hướng của tổ chức đảng. Là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thuốc tiêm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, năm 2025 Vinphaco chính thức được công nhận là doanh nghiệp KHCN. Doanh nghiệp xác định ĐMST là trụ cột chiến lược xuyên suốt từ nghiên cứu, sản xuất đến quản trị vận hành. Năm 2025, Vinphaco đã vận hành dây chuyền công nghệ BFS (Blow-Fill-Seal) hiện đại sản xuất thuốc vô khuẩn bao bì nhựa; thương mại hóa thành công 11 đề tài KHCN tự nghiên cứu, phản ánh năng lực nội tại và khả năng chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị kinh tế bền vững. Doanh nghiệp cũng tiếp tục chuyển đổi số toàn diện khi go-live phần mềm quản trị ERP SAP S/4HANA giai đoạn 2, với các phân hệ eBanking và Plant Maintenance (PM), chuẩn hóa quy trình quản trị, minh bạch dữ liệu và tối ưu hóa nguồn lực. Song song với đó là chiến lược đầu tư cho con người thông qua đào tạo nhân sự về AI, chuyển đổi số, tự động hóa và cơ chế khuyến khích sáng kiến cải tiến; từng bước hình thành xây dựng văn hóa ĐMST, giúp Vinphaco chủ động thích ứng trong kỷ nguyên số.

Tạo đà phát triển từ định hướng chiến lược

Xác định KHCN và ĐMST là động lực phát triển lâu dài, Đảng bộ tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát toàn diện các hoạt động quản lý công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, phân công trách nhiệm, đảm bảo tổ chức thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao làm cơ quan đầu mối, vừa tham mưu chiến lược, vừa trực tiếp triển khai, điều phối và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số, đảm bảo hiệu quả, sát thực tiễn và phát huy tối đa nguồn lực của địa phương.

Đồng chí Hoàng Ngọc Châu - Trưởng phòng Công nghệ và ĐMST, Sở KH&CN cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71/NQ-CP, Sở KH&CN tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh thành lập các ban chỉ đạo để chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp về phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập 3 tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo; tổ chức 10 tổ giúp việc tại các xã, phường để rà soát, tổng hợp và xử lý khó khăn liên quan đến KHCN, ĐMST và Chuyển đổi số. Tại 148/148 xã, phường, Sở phối hợp với địa phương xác định nguyên nhân vướng mắc, hướng dẫn giải pháp, thúc đẩy ĐMST phù hợp thực tiễn”.

Công tác quản lý công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai nghiêm túc: Thẩm định 277 dự án đầu tư, tham gia 101 hội đồng đánh giá tác động môi trường, cấp 8 giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, cấp 1 giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao cho NAMUGA, nâng tổng số doanh nghiệp công nghệ cao lên 6 doanh nghiệp. Quản lý 24 doanh nghiệp KHCN đang hoạt động.

Hoạt động khởi nghiệp và ĐMST được tỉnh chú trọng, năm 2025, chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) đạt 41,10 điểm, xếp hạng 15/34 tỉnh, thành phố, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đạt 1,30%. Sở KH&CN tổ chức 2 hội thảo khoa học, 1 hội nghị tuyên truyền khởi nghiệp ĐMST, 3 hội nghị về pháp lý, cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - chất lượng, đồng thời kết nối 10 doanh nghiệp tham gia Techfest Quốc gia, nâng tổng số doanh nghiệp KHCN lên 24 đơn vị. Sở KH&CN cũng tham mưu xây dựng Trung tâm ĐMST tỉnh, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới mô hình hoạt động, tạo nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân đổi mới sáng tạo.

Có thể khẳng định, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và kiểm soát thực thi của Đảng là nhân tố quyết định giúp tỉnh quản lý hiệu quả KHCN và ĐMST, từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số.

