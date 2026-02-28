Tập trung sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai các nhiệm vụ cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chỉ đạo các đơn vị tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ trong công tác cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đảm bảo phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Cụ thể, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình ghi nhận các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao trong 02 tháng đầu năm 2026.

Theo Bộ trưởng, 2 tháng đầu năm là thời điểm trước và trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã làm xuyên Tết để tập trung cho công tác bầu cử khi thời gian diễn ra đang cận kề, điều này được Chính phủ đánh giá, ghi nhận.

Với sự quyết tâm của Lãnh đạo Bộ và vai trò tập thể, cá nhân của các đơn vị trước khối lượng công việc lớn, phức tạp, Bộ đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, tập trung cao độ hoàn thiện thể chế, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung; trình Chính phủ ban hành 04 nghị định; 01 nghị quyết; xem xét ban hành 06 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư và 06 văn bản hợp nhất.

Tính đến hiện tại, Bộ Nội vụ có 68 nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, trong đó hoàn thành 59 nhiệm vụ (tương đương gần 86,8%), với một số đơn vị tiêu biểu đã quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao như: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Dân trí.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các đơn vị cần tích cực triển khai các đầu việc hiệu quả cho lãnh đạo Bộ tham mưu cho Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tốt hơn. Đồng thời, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần tiếp tục rà soát tiến độ triển khai công việc, đảm bảo theo tinh thần “6 rõ”.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao đúng tiến độ, chất lượng trong tháng 3 cũng như duy trì tính chủ động đến hết năm 2026, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các Thứ trưởng đẩy mạnh công tác chỉ đạo để quyết tâm và tập trung cao độ trong tham mưu các nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao và các nhiệm vụ phát sinh mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, nhạy bén, nắm tình hình, lĩnh vực phụ trách kịp thời để có tham mưu, đề xuất phù hợp, nhanh chóng cho Lãnh đạo Bộ, đưa ra những phương án triển khai, xử lý công việc hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

7 nhiệm vụ Bộ Nội vụ cần chú trọng triển khai ngay trong tháng 3

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng lưu ý tới nhiều nhóm nhiệm vụ cụ thể mà Bộ Nội vụ cần tập trung triển khai thời gian tới. Trước mắt, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả và kịp thời Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đã chỉ rõ 07 nhiệm vụ trọng tâm Bộ Nội vụ cần tập trung triển khai trong tháng 3, cụ thể:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

Một là, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đầy đủ, toàn diện; đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ quản lý nhà nước sang kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Hai là, tập trung tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đơn vị có liên quan cần chủ động nắm bắt, trao đổi, hướng dẫn các địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo công tác tổ chức bầu cử trên cả nước diễn ra thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình chỉ rõ 07 nhiệm vụ Bộ Nội vụ cần chú trọng triển khai ngay trong tháng 3.

Sắp xếp kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập

Ba là, tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền, hướng dẫn địa phương để tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn của mô hình chính quyền địa phương 02 cấp hiện đang còn tồn tại.

Bốn là, tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác trên phải gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ, giao biên chế, quản lý biên chế.

Triển khai các nhiệm vụ về cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp

Năm là, tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ trong công tác cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đảm bảo phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Sáu là, nghiên cứu chính sách, cơ chế hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động; đồng thời rà soát, tham mưu để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm.

Bảy là, nhanh chóng và quyết liệt hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng được cấp có thẩm quyền giao.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các Thứ trưởng tiếp tục bám sát, kiểm tra tiến độ về thời gian theo từng tuần; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xác định rõ trách nhiệm, chủ động xử lý công việc và quán triệt tới đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chinhphu.vn