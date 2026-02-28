Hai Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác từ 1/3/2026

Bộ Chính trị đồng ý hai Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gồm các đồng chí Hoàng Đăng Quang và Nguyễn Quang Dương nghỉ công tác từ 1/3/2026 và nghỉ hưu từ 1/12/2026.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang và đồng chí Nguyễn Quang Dương hoàn thành nhiệm vụ.

Cụ thể, tại phiên họp ngày 3/2/2026, xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV, Bộ Chính trị kết luận: Đồng ý các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác từ ngày 1/3/2026 và nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, từ địa phương tới Trung ương; có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện và hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị của Ban, của ngành; được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

Theo chinhphu.vn