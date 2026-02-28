Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, thay đồng chí Trịnh Việt Hùng nhận nhiệm vụ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Dương Quốc Huy.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh đồng chí Dương Quốc Huy là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm qua các vị trí công tác với 16 năm gắn bó với Thanh tra Chính phủ.

Bộ Chính trị đánh giá đồng chí có năng lực, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, pháp chế, trên các cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai cùng các cấp, ngành trong Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, đồng hành để đồng chí Dương Quốc Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị tin tưởng giao phó, góp phần đưa Lào Cai phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Hưng lưu ý Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn phát triển mới, nhất là tập trung thực hiện các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho Lào Cai phát triển; chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 15/3; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là thành quả, sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cán bộ ngành Thanh tra.

Được tin tưởng, giao nhiệm vụ ở tỉnh biên cương của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc như Lào Cai là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân đồng chí trước Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân.

Đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị; nhất là học hỏi kinh nghiệm từ các bậc lão thành cách mạng, đồng chí tiền nhiệm, đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; xin hứa với tất cả tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm tích lũy được, sẽ quyết tâm thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; tạo bước đột phá xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.”

Đồng chí Dương Quốc Huy sinh ngày 21/1/1974; quê quán ở Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; là Thạc sỹ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Chuyên viên, Phó trưởng phòng ở Quỹ Hỗ trợ phát triển và Văn phòng Chính phủ; Phó Giám đốc, Ban quản lý các dự án hợp tác phát triển ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ; Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ; Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

