Bí thư Lào Cai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trịnh Việt Hùng (49 tuổi, quê Hải Dương - nay là Hải Phòng), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Theo Quyết định số 358/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Quyết định nêu rõ việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng tham gia Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo bộ, trên cương vị Thứ trưởng Thường trực, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác theo phân công.
Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương (nay Hải Phòng), Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết). Tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Trịnh Việt Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trong quá trình công tác, ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới).
Hai tháng sau, ông Hùng được luân chuyển, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trong đợt bố trí bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương.
Theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của bộ...
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, với các Thứ trưởng giúp việc là ông Trịnh Việt Hùng (thường trực), ông Nguyễn Hoàng Hiệp, ông Trần Thanh Nam, ông Lê Công Thành, ông Phùng Đức Tiến, ông Nguyễn Quốc Trị, ông Hoàng Trung, ông Võ Văn Hưng, ông Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.
