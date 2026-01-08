Đảng bộ xã Cao Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau sáp nhập, xã Cao Sơn có diện tích tự nhiên là 124,928km2, dân số 8.864 người. Xã có 17/17 thôn thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã Cao Sơn đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, các chủ trương, nghị quyết đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Ngay sau mỗi kỳ họp, nghị quyết của Đảng bộ xã đều được quán triệt nghiêm túc đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt. Các nội dung trọng tâm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn, bản. Nhờ đó, nghị quyết không còn là những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa cho từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ.

Một trong những dấu ấn rõ nét là việc triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đảng ủy xã Cao Sơn đã chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương như trồng rừng, trồng cây ăn quả diện tích gần 80ha, cây dong riềng 493ha, chè 30ha, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa... Nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đến nay Cao Sơn đã hình thành một số mô hình kinh tế cho hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trên địa bàn xã hiện duy trì 2 sản phẩm OCOP 3 sao là sản phẩm Gà đồi Tân Minh; thịt lợn bản địa Tân Minh của Hợp tác xã Tâm Cương, Tân Minh. Cùng với đó, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển như: Sản xuất gạch xây dựng, đồ mộc dân dụng, chế biến miến dong, may mặc, chế biến gỗ, chế biến chè búp khô... Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 22,15%; tỷ lệ hộ cận nghèo 29,94%.

Gia đình ông Bàn Văn Xuân, xóm Sưng, xã Cao Sơn đầu tư chăn nuôi lợn theo hướng hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế.

Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các nghị quyết chuyên đề về xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhà văn hóa thôn được sửa chữa, nâng cấp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Thực hiện chủ trương xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Đảng uỷ xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện trên địa bàn xã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Năm 2025, xã đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 3 đợt với tổng số tiền gần 89 tỷ đồng cho 204 hộ dân tại các xóm.

Công tác an sinh xã hội; hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm, chất lượng dạy và học từng bước nâng lên, tỷ lệ trẻ đến trường đạt 99,8%; xã có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, Các điểm trạm y tế đảm bảo thường trực 24/24 và đủ cơ số thuốc cấp cứu theo quy định; công tác khám chữa bệnh cho người dân tại các điểm trạm y tế trên địa bàn xã được duy trì thực hiện tốt. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với đó, Đảng bộ xã Cao Sơn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Trao đổi về kết quả đưa nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn Lường Văn Thi khẳng định: “Nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào thực tiễn và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Đảng bộ xã luôn xác định phải bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân, từ đó điều chỉnh cách làm cho phù hợp, hiệu quả. Những kết quả đạt được hôm nay là minh chứng cho sự đồng lòng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân”.

Gia đình ông Triệu Văn Thương, xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn đầu tư trồng keo, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Từ thực tiễn triển khai nghị quyết, có thể thấy sự chuyển biến rõ nét không chỉ ở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà còn ở nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Cao Sơn. Nghị quyết của Đảng đã thực sự trở thành kim chỉ nam cho hành động, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, linh hoạt, Đảng bộ xã Cao Sơn đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đinh Thắng