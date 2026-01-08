Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 8/1, Đảng bộ các cơ quan (CCQ) Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ CCQ Đảng tỉnh sau khi sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, nội chính, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan tham mưu, giúp việc chủ động, sáng tạo, tham mưu kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác đảng viên triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, cập nhật số căn cước công dân cho 100% đảng viên, đổi thẻ đảng viên cho 2.619 đồng chí; tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 45 quần chúng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 35 đảng viên dự bị.

Năm 2025, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra đối với 1 chi bộ trực thuộc. Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 4 tổ chức Đảng và 1 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát đối với 1 đảng viên là cấp ủy viên.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy CCĐ Đảng tỉnh; 100% cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác chuyên môn; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, duy trì có hiệu quả ít nhất 1 mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 1 mô hình “Dân vận khéo”; từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa chính trị quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CCQ Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng. Làm tốt công tác cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong công tác Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; xây dựng điển hình tiên tiến gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Đức Anh