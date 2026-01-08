Chính trị
Sẵn sàng các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc

Buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an...

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Hà Nội tham gia các khối diễu hành, phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 8/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là một trong những kế hoạch quan trọng của Bộ Công an nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 1/2026 tại Hà Nội.

Dự buổi tổng duyệt có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; đại diện, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Công an; Bộ Y tế; thành phố Hà Nội...

Buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, cùng các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân.

Mở đầu là phần nghi thức Lễ xuất quân, duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện. Tiếp đó là các phần thực binh xử lý tình huống giả định.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng đã kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng công tác huấn luyện, tập luyện, chuẩn bị tham gia bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, các lực lượng thời gian qua đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp; thường xuyên huấn luyện, tập luyện, sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng. Sau đó, các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đã duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật và các nội dung khác theo kế hoạch đề ra.

Việc diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng là bước đi chủ động nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình, từ đó xây dựng các phương án tác chiến sát thực tế, xác định chính xác các mục tiêu trọng điểm cần bảo vệ.

Đây cũng là dịp để toàn lực lượng rà soát, kiểm tra toàn diện hệ thống phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và công cụ hỗ trợ, đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong mọi tình huống. Bên cạnh đó tăng cường mối quan hệ phối hợp hiệp đồng, vận hành thuần thục cơ chế tác chiến giữa các lực lượng.

Theo kế hoạch, lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra sáng 10/1 sắp tới tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

