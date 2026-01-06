Bảo đảm trật tự giao thông phục vụ sơ duyệt, diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng

Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia các khối diễu hành sáng 6/1.

Sáng 6/1, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, ngay từ 6 giờ ngày 6/1, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường, an ninh cơ sở... đã ứng trực tại các chốt chặn.

Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện được Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với lực lượng Quân đội và Công an cơ sở triển khai, tổ chức hướng dẫn phương tiện từ xa, không để các phương tiện đi vào khu vực hạn chế trong thời gian diễn ra sơ duyệt.

Tại các tuyến đường vành đai và khu vực xung quanh địa điểm diễn tập như: Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ... lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo phương án phân luồng đã được Công an thành phố thông báo trước đó.

Lực lượng chức năng tại các chốt chặn, phục vụ sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Các đội Cảnh sát giao thông địa bàn căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phối hợp với Công an phường và an ninh cơ sở linh hoạt đóng-mở các chiều đường, vừa bảo đảm yêu cầu phục vụ diễn tập, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.

Với vai trò nòng cốt, ngoài việc bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) còn tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho hoạt động sơ duyệt, diễn tập.

Cùng với đó, cán bộ làm nhiệm vụ tại Trung tâm Điều khiển giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chủ động điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến diễn ra sự kiện phù hợp với tình hình thực tế.

Thông qua hệ thống camera AI, Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh, phối hợp với lực lượng tại thực địa, tổ điều tiết, xử lý ngay từ sớm, từ xa, đảm bảo giao thông thông suốt và kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Nhờ đó, tình hình giao thông nhìn chung ổn định, không xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm quanh khu vực tổ chức chương trình sơ duyệt.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Hà Nội tham gia các khối diễu hành, phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (lần 1) diễn ra từ 8 giờ ngày 6/1 tại khu vực trước quảng trường khán đài B - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (đoạn từ Mễ Trì-Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ-Trần Hữu Dực), phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, từ 7-12 giờ 30 phút các ngày 6/1, 8/1 và 10/1, Công an thành phố tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Nguyễn Hoàng), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì, Châu Văn Liêm), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Công an thành phố Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau:

- Hồ Tùng Mậu-Phạm Hùng-Đại lộ Thăng Long hoặc Phạm Hùng-rẽ phải Mễ Trì-rẽ trái Lê Quang Đạo-Đại lộ Thăng Long hoặc Mễ Trì-Châu Văn Liêm-Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

- Quốc lộ 32-Xuân Phương-tỉnh lộ 70-Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

- Hồ Tùng Mậu-Lê Đức Thọ-Nguyễn Hoàng-Phạm Hùng-Mễ Trì-Châu Văn Liêm-Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi thấy các xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội, các phương tiện phải nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải và dừng hẳn lại cho đoàn xe ưu tiên đi qua.

Người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

