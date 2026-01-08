Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng

Sáng 8/1, Ban liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng (16/1/1951 - 16/1/2026). Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ; lãnh đạo Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh cơ giới 320; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng. Theo đó, ngày 16/1/1951, Sư đoàn chủ lực 320 chính thức được thành lập tại làng Mống Lá, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngay đêm 16/1/1951, Đại đoàn đã mở màn chiến dịch Sơn Tây, trận đầu ra quân tiêu diệt và bức rút 9 đồn bốt địch; phá tung một mảng phòng ngự của địch ở phía Bắc Sơn Tây, diệt và bắt sống nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí, mở rộng vùng căn cứ kháng chiến.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn 320 đã tham gia 16 chiến dịch, đánh 2.212 trận, tiêu diệt 77.950 tên địch, bắt sống 21.912 tên; thu và phá hủy 57.556 súng pháo các loại; thu và phá hủy 3.516 xe quân sự, tàu xuồng chiến đấu, bắn rơi 507 máy bay các loại, thu hàng nghìn tấn đạn dược và hàng tấn phương tiện chiến tranh khác. Bên cạnh đó, Sư đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương giải phóng các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; 2 tỉnh Tây Nguyên, 2 tỉnh miền Trung và 3 tỉnh trên nước bạn Campuchia; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn đã được Bác Hồ tặng danh hiệu Đại đoàn Đồng Bằng; được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, 8 Huân chương Quân công, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất và hàng nghìn Huân chương Quân công, chiến công cho tập thể và cá nhân. Sư đoàn vinh dự được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăngco vì có thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng anh hùng.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng anh hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời mong muốn, khi trở về đời thường, các cựu chiến binh Sư đoàn luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Minh