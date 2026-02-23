Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người, mọi nhà hân hoan đón xuân mới trong niềm vui và niềm tin vào một năm an lành, thịnh vượng. Góp phần tạo nên mùa Xuân trọn vẹn ấy là sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và những nỗ lực không ngừng của lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, để Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp

Nhằm tổ chức tốt các điều kiện để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tạo khí thế phấn khởi, động lực mới cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chu đáo, thiết thực.

Công tác chăm lo Tết cho Nhân dân được thực hiện theo phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... được quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Các chương trình nghệ thuật chào Xuân mới tạo khí thế phấn khởi, động lực mới cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với thành lập 7 đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp thăm hỏi, tặng quà 14 gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa điểm trọng điểm của tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong những ngày nghỉ Tết.

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh bố trí thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị và chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 147,3 tỷ đồng, trong đó: Bổ sung cho các xã, phường 99,5 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị các điều kiện đón Tết, chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh. Thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (90 tuổi, 100 tuổi) 5,1 tỷ đồng...

Tỉnh cũng đã tổ chức trao 60.110 suất quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí 18,3 tỷ đồng; tặng quà cho 69.045 người có công và thân nhân người có công, kinh phí 41,7 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện thăm hỏi, tặng quà các cơ quan, đơn vị trực Tết, các đơn vị chăm sóc, điều dưỡng người có công với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh. Việc huy động nguồn lực tại chỗ để chăm lo cho các đối tượng chính sách được thực hiện sâu rộng, mang lại không khí đầm ấm, kịp thời trước đêm Giao thừa.

Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Bính Ngọ trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhân được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan Tỉnh hội, Hội Chữ thập đỏ cơ sở các xã, phường đã trao tổng 47.936 suất quà trị giá 25,579 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tổ chức 3 chương trình chợ “Tết nhân ái” cấp tỉnh với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, gian hàng Chữ thập đỏ 0 đồng với 1.500 suất quà, tổng trị giá 810 triệu đồng tại xã Đạo Trù, xã Trung Sơn, xã Nật Sơn.

Đặc biệt, bên cạnh việc phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo từ nguồn ngân sách tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã chủ động tổ chức vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua Ủy ban MTTQ và Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh với tổng số 50.373 suất quà với tổng số tiền 41,7 tỷ đồng.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng thu hút nhiều người dân và du khách đến du Xuân trong những ngày đầu năm mới.

Cùng với thực hiện nghiêm túc kế hoạch nghỉ Tết theo quy định, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực, tạo tâm lý phấn khởi cho cán bộ, công nhân và người lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân ghi nhận đạt 5,31 triệu đồng/người, trong đó mức cao nhất đạt 700 triệu đồng/người. Bên cạnh tiền thưởng, các doanh nghiệp triển khai nhiều hình thức chăm lo phúc lợi cho người lao động như tặng quà, hỗ trợ phương tiện về quê, tổ chức tất niên, lì xì đầu xuân.

Tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Quan hệ lao động diễn biến hài hòa, không xảy ra hiện tượng đình công, ngừng việc tập thể hay các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Quyền lợi hợp pháp của người lao động được đảm bảo, tạo tiền đề vững chắc cho việc khôi phục sản xuất ngay sau kỳ nghỉ, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp Tết.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định; lưu thông hàng hóa thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực Tết hợp lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả ngân sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Một mùa Tết an toàn, hạnh phúc

Trong dịp Tết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh ổ dịch lớn, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể; tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được bảo đảm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân được tổ chức rộng khắp, bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ - 2026 tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình...

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng thực hiện được 5 buổi tuyên truyền bề sâu (chiếu phim kết hợp biểu diễn văn nghệ) tại các xã Minh Đài, Yên Kỳ, Mường Vang, Vân Sơn, Tam Sơn; 38 buổi tuyên truyền bề rộng, 91 buổi chiếu phim tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng - mừng Xuân...

Lực lượng CSCĐ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo cho người dân đón Tết đầm ấm, yên vui.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương phát huy “Bốn tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 triển khai lắp đặt và vận hành cầu phao sông Lô theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng Công an tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép pháo nổ; bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thông tin liên lạc thông suốt. Không xảy ra điểm nóng phức tạp.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn; chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực tập trung đông người, khu vực tổ chức lễ hội; kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng giao thông, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Thông qua tuần tra, kiểm soát giao thông phát hiện 4.484 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt ước tính trên 12 tỷ đồng; tạm giữ 1.297 phương tiện; tước GPLX 44 trường hợp; trừ điểm GPLX 885 trường hợp (trong đó, vi phạm nồng độ cồn: Lập biên bản xử lý 1.133 trường hợp)...

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đầm ấm.

Đinh Vũ