Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc hàng ngày của Nhân dân.

Cán bộ, công chức xã Vĩnh An nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền mới

Thực tiễn cho thấy, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ. Một số địa phương thiếu cán bộ ở các lĩnh vực chuyên môn đặc thù; chất lượng đội ngũ không đồng đều nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 94-KL/TU và Kế hoạch số 25-KH/TU về tăng cường, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) về các xã, phường trên địa bàn tỉnh, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Dựa trên các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai đồng bộ công tác điều động, tiếp nhận CCVC theo đúng quy trình, quy định. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện thận trọng, khách quan, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, thể hiện rõ quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cho cấp xã - cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc thiết yếu của Nhân dân. Trọng tâm là bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực đang thiếu hoặc yếu như: Công nghệ thông tin; chuyển đổi số; tài chính - kế toán; đất đai; xây dựng; tài nguyên - môi trường; nông nghiệp...

Việc điều động được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng nhu cầu thực tế của từng xã, phường, bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, đồng thời gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lâu dài. Trước mắt, tỉnh thực hiện điều động, biệt phái CCVC từ cấp tỉnh về cấp xã để bố trí vào các vị trí việc làm còn thiếu, yếu.

Đến ngày 30/1/2026, toàn tỉnh đã tăng cường điều động, biệt phái 721 CCVC về công tác tại cấp xã. Trong đó, điều động 214 CCVC từ các sở, ban, ngành về các xã, phường; biệt phái 143 CCVC về xã, thời gian từ 3 đến 6 tháng... Công tác điều động, sắp xếp cán bộ giữa các xã, phường hay trong nội bộ các địa phương được triển khai đồng bộ, góp phần khắc phục tình trạng nơi thừa - nơi thiếu, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gắn bố trí cán bộ với đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá

Cán bộ xã Bình Tuyền tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cùng với việc bố trí, sắp xếp nhân sự, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo ở Trung ương và địa phương tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 3.100 học viên tham gia. Nội dung đào tạo được xây dựng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, nhất là trong các lĩnh vực then chốt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đây là cách làm tạo áp lực tích cực, từ đó khuyến khích cán bộ mạnh dạn, sáng tạo, đổi mới, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Thực tiễn triển khai cho thấy, đa số CCVC trên địa bàn tỉnh có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không né tránh việc khó. Khẳng định khát vọng cống hiến, uy tín, vị thế, vai trò cá nhân đối với tập thể, nhận được sự tin tưởng, hài lòng của lãnh đạo, của người dân và doanh nghiệp. Nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực thi công vụ đã được thực hiện, nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp được tháo gỡ, giải quyết.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, CCVC và Nhân dân trong tỉnh, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ. Quy mô GRDP đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16%. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt gần 112 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2024. Thu ngân sách nhà nước tăng cao, ước đạt 62.000 tỷ đồng, đạt 160% dự toán Trung ương giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh là nền tảng quan trọng để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì mục tiêu phục vụ Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế thừa; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, sát thực tiễn; đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoàng Nga