Trường Tiểu học Bồ Lý đổi mới phương pháp dạy học

Trong những năm gần đây, Trường Tiểu học Bồ Lý (xã Đại Đình) đã và đang tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Mỗi lớp học trở thành một “không gian mở”, nơi học sinh được chủ động khám phá, được trải nghiệm và nói lên ý tưởng của riêng mình; còn giáo viên trở thành người dẫn dắt, khơi gợi tư duy sáng tạo. Nhịp sống học đường vì thế trở nên sôi nổi, thân thiện và giàu tính nhân văn hơn bao giờ hết.

Là một trong những điểm sáng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ngay từ đầu năm học, Trường Tiểu học Bồ Lý đã xây dựng kế hoạch đổi mới dạy học theo tinh thần phát triển năng lực học sinh. Nhà trường chú trọng thiết kế bài học theo hướng tăng hoạt động cho học sinh, giảm lý thuyết áp đặt, lấy học sinh làm trung tâm. Các tiết học được tổ chức sinh động hơn. Đối với môn Tiếng Việt, thay vì giảng giải kiểu truyền thống, giáo viên tổ chức cho học sinh đóng vai, kể chuyện, thảo luận nhóm để rút ra giá trị nhân văn của bài học. Ở môn Toán, các em được giải bài toán qua tình huống thực tế như đo diện tích sân trường, tính toán vật dụng khi làm mô hình. Môn tiếng Anh được học qua trò chơi, tương tác trực tiếp, giúp các em tự tin giao tiếp. Những môn: Khoa học, Lịch sử, Địa lý được tổ chức qua mô hình, thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Tất cả những đổi mới ấy không chỉ khiến các em hứng thú hơn mà còn giúp kiến thức trở thành điều gần gũi, “dễ chạm vào”, dễ nhớ, dễ hiểu.

Thúc đẩy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Bồ Lý.

Cô giáo Trương Thị Phương chia sẻ: Là người trực tiếp áp dụng phương pháp mới trên lớp, tôi cảm nhận rất rõ sự chuyển biến của các em. Học sinh thích học hơn, hào hứng tham gia hoạt động. Trước kia, khi giảng bài theo cách truyền thống, nhiều em chỉ nghe và làm bài. Nay các em được thảo luận, được trải nghiệm. Trong môn Khoa học, khi học về vòng tuần hoàn của nước, tôi cho học sinh chia nhóm thiết kế mô hình bằng vật liệu tái chế. Các nhóm phải tự phân công công việc, tìm thông tin, thực hiện, rồi thuyết trình sản phẩm. Các em rất sáng tạo, hiểu bài sâu và nhớ lâu. Tôi nhận thấy phương pháp này không chỉ giúp các em nắm kiến thức mà còn rèn kỹ năng sống..., nên mỗi giờ học giống như một chuyến khám phá nhỏ, các em trưởng thành từng ngày. Bên cạnh đó để tạo tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, tôi đã thành lập nhiều đôi bạn cùng tiến, mỗi học sinh học giỏi sẽ ngồi gần hướng dẫn, giúp đỡ bạn học chậm hơn. Nhờ vậy tất cả các học sinh trong lớp đều tiến bộ nhanh, lớp luôn đứng đầu trong tất cả các lần khảo sát chất lượng của trường.

Thầy giáo Phan Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Từ năm học 2018 theo chương trình Giáo dục phổ thông mới, các thầy cô giáo được tập huấn rất kỹ về các nội dung chương trình sách giáo khoa, coi việc phát triển năng lực, phẩm chất học sinh là mục tiêu xuyên suốt. Đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học trò làm trọng tâm, không làm theo phong trào mà dựa trên đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Giáo viên phải thật sự linh hoạt, sáng tạo trong từng tiết học. Mỗi bài giảng được thiết kế theo hướng tăng tương tác, tăng hoạt động cho học sinh, để các em tự khám phá tri thức. Chuyển biến rõ nhất là thái độ học tập, trước đây, các em còn e ngại phát biểu, nhưng bây giờ các em chủ động giơ tay, mạnh dạn trình bày ý tưởng. Nhiều em trước kia ít nói, nay đã tự tin đứng trước lớp để thuyết trình. Chất lượng môn học tăng lên, đặc biệt là kỹ năng hợp tác, tư duy logic và kỹ năng xử lý tình huống. Phụ huynh cũng đánh giá cao vì thấy con tiến bộ về giao tiếp, tự tin và tự giác hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đầu tư thiết bị, mở rộng mô hình học qua trải nghiệm. Trường cũng sẽ tăng cường phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội để tạo môi trường học tập phong phú, đa dạng hơn.

Bên cạnh phương pháp mới, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, giáo viên thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng bảng tương tác, cho học sinh tham gia các hoạt động trực tuyến phù hợp lứa tuổi. Việc đánh giá năng lực học sinh cũng được đổi mới, chú trọng đánh giá bằng sản phẩm, quá trình học tập, kỹ năng hợp tác thay cho điểm số đơn thuần. Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Bồ Lý tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức như: Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích; thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet cấp tỉnh có 45 em đạt giải (6 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích; thi đấu trường toán học (Vio Edu) trên Internet cấp tỉnh có 4 em đạt giải (1 giải Bạc, 1 giải Đồng, 2 giải Khuyến khích); thi IOE (Olympic Tiếng Anh) cấp tỉnh được 1 giải Khuyến khích... Cùng với đó, Trường Tiểu học Bồ Lý triển khai mô hình “Lớp học hạnh phúc”, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Học sinh được rèn nếp sống đẹp, tinh thần đoàn kết, thái độ cư xử văn minh trong mỗi giờ ra chơi, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Bồ Lý đọc sách tại thư viện.

Nhờ sự nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh, Trường Tiểu học Bồ Lý đã đạt nhiều kết quả tích cực: Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 100% cán bộ, giáo viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 90% đạt lao động tiên tiến. Không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, không có giáo viên bị kỉ luật trong công tác. Nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và Tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2021 - 2022 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; năm học 2023 - 2024 nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua...

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng những tiết học hiện đại hơn, đẩy mạnh trải nghiệm, đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ, duy trì môi trường học đường hạnh phúc, thân thiện. Trường Tiểu học Bồ Lý đang từng bước khẳng định là điểm sáng giáo dục của xã Đại Đình - nơi mỗi học sinh được khơi mở năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển toàn diện.

Dương Chung