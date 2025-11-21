Ứng dụng công nghệ mở đường cho đổi mới dạy - học

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa để mở ra cách thức giảng dạy hiện đại, chủ động và sáng tạo hơn cho cả giáo viên lẫn học sinh. Từ nhận thức đó, nhiều chương trình, giải pháp đã được triển khai đồng bộ trong những năm gần đây, từng bước tạo nên một môi trường giáo dục số hóa vững chắc.

Ngay từ những ngày đầu đưa chuyển đổi số vào trọng tâm kế hoạch năm học, ngành GD&ĐT tỉnh đã tiến hành tuyên truyền mạnh mẽ nhằm lan tỏa nhận thức đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò không thể thiếu của công nghệ trong giáo dục hiện đại. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, các đơn vị trường học còn được hướng dẫn xây dựng văn hóa số, coi việc sử dụng công nghệ như một thói quen trong giảng dạy hằng ngày. Cùng với đó, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều phòng học được trang bị máy tính, mạng Internet tốc độ cao, thiết bị trình chiếu và phần mềm phục vụ giảng dạy.

Nhằm đảm bảo giáo viên có thể sử dụng hiệu quả những trang thiết bị này, Sở GD&ĐT tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu. Nội dung tập huấn phong phú, từ kỹ năng soạn giáo án điện tử, khai thác học liệu mở, cài đặt phần mềm mô phỏng đến việc làm quen với các công cụ hỗ trợ đánh giá trực tuyến. Qua đó, giáo viên không chỉ tiếp cận công nghệ, mà còn biết cách vận dụng sáng tạo vào từng chủ đề giảng dạy, giúp giờ học trở nên sinh động, dễ hiểu và trực quan hơn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác giảng dạy giúp chất lượng giáo dục của tỉnh Phú Thọ ngày càng nâng cao

Một trong những điểm nhấn rõ nét của chuyển đổi số trong giáo dục tỉnh là sự phát triển mạnh mẽ của học liệu điện tử. Hàng nghìn bài giảng E-learning, video minh họa, bài trình chiếu, phần mềm thí nghiệm ảo được xây dựng và chia sẻ rộng rãi trong toàn ngành.

Kho học liệu số chung không chỉ phục vụ trực tiếp cho việc dạy và học trên lớp mà còn hỗ trợ học sinh tự học tại nhà, đặc biệt hữu ích đối với các vùng xa, nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.

Tại Trường Tiểu học và THCS Tam Phúc (xã Vĩnh Tường), hiệu quả của chuyển đổi số được thể hiện rõ rệt trong từng tiết học. Trên những màn hình lớn, giáo viên minh họa bài giảng bằng hình ảnh, video, mô phỏng, giúp học sinh dễ hình dung, nhất là với các môn khoa học hoặc kiến thức trừu tượng.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên của trường không chỉ sử dụng công nghệ ở mức cơ bản mà còn khai thác triệt để nhiều tiện ích từ các phần mềm dạy học hiện đại. Nhiều bài giảng được thiết kế lại với hình thức trực quan hơn, phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh.

Hiện nay, không chỉ trong giảng dạy, công tác quản lý giáo dục của tỉnh cũng có sự thay đổi mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số. Các hồ sơ giấy được thay thế bằng hệ thống hồ sơ điện tử; sổ điểm, sổ liên lạc được số hóa, giúp giáo viên giảm đáng kể thời gian ghi chép thủ công.

Dữ liệu về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất được cập nhật đầy đủ lên hệ thống thông tin quản lý giáo dục, tạo nguồn dữ liệu thống nhất cho việc thống kê, đánh giá, ra quyết định. Phần lớn các trường đã duy trì website riêng để đăng tải thông tin, điều hành và trao đổi công việc qua văn bản điện tử, giảm thủ tục hành chính và đảm bảo tính minh bạch.

Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu để UBND tỉnh bổ sung trang thiết bị hiện đại cho các trường còn thiếu; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục khai thác tối đa công năng của những trang thiết bị đã được cấp.

Ngành cũng đặt mục tiêu mở rộng mô hình lớp học thông minh, nơi các thiết bị tương tác, bảng điện tử, phần mềm hỗ trợ giảng dạy được sử dụng đồng bộ, tạo môi trường học tập hiện đại, khuyến khích tính chủ động và tư duy phản biện.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về lợi ích của mô hình giáo dục số. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành sẽ được ưu tiên, đảm bảo tính liên thông và phục vụ cho việc quản lý, đánh giá chất lượng giáo dục.

Đặc biệt, các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến, ôn tập từ xa vẫn sẽ được duy trì như một công cụ quan trọng, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp học sinh phải tạm dừng đến trường vì dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng.

Chuyển đổi số trong giáo dục không phải là cuộc chạy đua nhất thời mà là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống. Những kết quả bước đầu cho thấy ngành giáo dục tỉnh đang đi đúng hướng, tạo nền tảng vững chắc để đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập và mở ra cơ hội phát triển công bằng hơn cho mọi học sinh.

Với quyết tâm và sự đầu tư phù hợp, chuyển đổi số chắc chắn sẽ trở thành động lực quan trọng giúp giáo dục địa phương hội nhập vững vàng trong thời đại số.

Lê Minh