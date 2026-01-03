Sẵn sàng Chung kết “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4

Chung kết Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 sẽ diễn ra lúc 9h ngày 4/1/2026, được truyền hình trực tiếp, kết nối 3 điểm cầu với trường quay S8 – Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; công tác chuẩn bị đang được Ban Tổ chức và ê-kíp sản xuất triển khai khẩn trương, kỹ lưỡng, sẵn sàng cho một trận chung kết hấp dẫn, chuyên nghiệp.

Trường quay S8 của Báo và PT,TH Phú Thọ nơi diễn ra trận Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Ban tổ chức tham gia tổng duyệt tại trường quay S8

Bộ phận kỹ thuật thực hiện kết nối các điểm cầu

Trang thiết bị được chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4

Không khí sôi động tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Băng rôn, khẩu hiệu tiếp sức cho các thí sinh

Bầu không khí náo nhiệt

Không khí sôi động tại Trường THPT Việt Trì

Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc

4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia tổng duyệt

Ban tổ chức tham gia rút kinh nghiệm sau buổi tổng duyệt

Vòng nguyệt quế vinh quang sẽ thuộc về thí sinh nào? Mời quý khán giả đón xem cầu truyền hình trực tiếp Chung kết KVLH mùa 4 năm 2025 vào 9h00 ngày Chủ nhật 4/1/2026 trên sóng truyền hình Phú Thọ, chương trình được livestream trên các nền tảng số.

