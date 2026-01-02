Lan tỏa tinh thần “Trẻ yêu đọc”

Những trang sách tranh rực rỡ sắc màu được mở ra trong không gian lớp học mầm non không chỉ mang đến niềm vui, sự háo hức cho trẻ nhỏ mà còn thắp lên niềm say mê, tinh thần đổi mới trong đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tại các Trường Mầm non: Hoa Sen, Nông Trang, Hòa Phong, Hoa Hồng... Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Quỹ Bắc Cầu tổ chức tập huấn về phương pháp đọc sách hiệu quả cho trẻ mầm non, lan tỏa tinh thần “Trẻ yêu đọc”.

Khởi động trước buổi học tại Trường Mầm non Hoa Hồng.

Đọc tranh truyện cho nhóm nhà trẻ.

Ngay từ những giờ đọc mẫu đầu tiên, không khí lớp học đã trở nên sôi động và khác biệt so với thường ngày. Với nhóm nhà trẻ, dù còn rất nhỏ, nhưng với cách tiếp cận gần gũi, nội dung truyện đơn giản, dễ hiểu đã lôi cuốn các bé hào hứng với buổi đọc. Tại lớp mẫu giáo, dù đã quen với các hoạt động đọc sách của cô giáo, nhưng việc tiếp xúc với những cuốn sách mới, nội dung sinh động, đẹp mắt khiến các bé tò mò với, hào hứng, sôi nổi và thỏa sức tưởng tượng với các tranh vẽ của những cuốn truyện.

Đọc tranh truyện cho nhóm mẫu giáo.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức lý thuyết, các buổi tập huấn của dự án “Trẻ yêu đọc” đặc biệt chú trọng đến hoạt động thực hành. Giáo viên được trực tiếp quan sát và trải nghiệm cách lựa chọn sách phù hợp với từng độ tuổi, từ nhóm nhà trẻ đến mẫu giáo lớn; cách tổ chức không gian đọc thân thiện, gần gũi; cách đặt câu hỏi mở để khuyến khích trẻ suy nghĩ và bày tỏ ý kiến. Bên cạnh đó, cách kể chuyện sáng tạo, sử dụng giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, cũng như phương pháp khơi gợi sự tương tác giữa trẻ với sách được hướng dẫn cụ thể, dễ áp dụng trong thực tiễn giảng dạy hằng ngày. Thông qua từng hoạt động, nhiều giáo viên bày tỏ sự hứng thú và nhận ra những cách tiếp cận mới mẻ trong việc tổ chức hoạt động đọc sách cho trẻ. Thay vì coi đọc sách là một hoạt động mang tính bắt buộc, nặng về truyền đạt, giáo viên dần nhận thấy việc đọc sách có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, trở thành khoảng thời gian vui vẻ, gắn kết giữa cô và trẻ. Từ đó, trẻ không chỉ tiếp nhận nội dung câu chuyện mà còn được khơi dậy cảm xúc, trí tưởng tượng và niềm yêu thích đối với sách.

Chia sẻ về mục tiêu của dự án, bà Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc dự án “Trẻ yêu đọc” cho biết: Dự án hướng đến việc đưa sách trở thành người bạn thân thiết của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Thông qua các hoạt động đọc có định hướng, giáo viên không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy, khả năng quan sát và trí tưởng tượng mà còn góp phần hình thành thói quen đọc sách và tình yêu với sách, nền tảng quan trọng cho quá trình học tập và phát triển lâu dài của trẻ sau này.

Hoạt động sau đọc truyện lớp mẫu giáo.

“Trẻ yêu đọc” là dự án mang những cuốn tranh truyện hay đến với trẻ em mầm non do Công ty TNHH Xã hội Quỹ Bắc Cầu triển khai từ năm 2023. Nội dung cho trẻ hoạt động với sách truyện của dự án phù hợp với yêu cầu về hoạt động tại Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện giáo dục mầm non và phổ thông.

Nhà giáo Tạ Thị Tuyết Lan - Phó trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT chia sẻ: “Phương pháp đọc sách hiệu quả cho trẻ mầm non là một hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non. Đồng thời, chương trình giúp các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động thư viện theo đúng quy định, từng bước xây dựng môi trường học tập thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm”.

Việc triển khai dự án “Trẻ yêu đọc” tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho trẻ mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay trong tổ chức hoạt động đọc sách cho trẻ. Qua đó, tinh thần yêu sách được lan tỏa rộng rãi, giúp gieo những “hạt mầm” đầu tiên của thói quen đọc sách và tình yêu tri thức cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Hiền Mai