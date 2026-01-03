Cô Đoàn Thị Út “gieo ước mơ” qua từng con chữ

Hơn 10 năm trăn trở với những nét chữ đầu đời của học trò, cô giáo Đoàn Thị Út, Trường Tiểu học Liên Minh, phường Vĩnh Phúc đã dành trọn tâm huyết để nghiên cứu và xuất bản cuốn “Cẩm nang kỹ thuật dạy học sinh viết chữ tròn ly”. Sáng kiến này không chỉ hóa giải nỗi lo “viết chậm, viết xấu” của học sinh lớp 1 mà còn mở ra một hướng đi mới, khoa học và đầy cảm hứng cho giáo dục tiểu học.

Từ những trăn trở nơi bục giảng

Với cuốn “Cẩm nang kỹ thuật dạy học sinh viết chữ tròn ly” giúp học sinh dễ hình dung, giáo viên dễ dạy và phụ huynh có thể tự tin kèm con tại nhà.

Với những giáo viên dạy lớp 1, khó khăn lớn nhất thường không nằm ở việc truyền thụ kiến thức mà ở việc rèn nét chữ. Theo quy chuẩn hiện hành, chữ viết có chiều rộng khoảng 2/3 ô ly - một khái niệm vốn dĩ quá trừu tượng với những đứa trẻ vừa rời trường mầm non.

Cô giáo Đoàn Thị Út chia sẻ: “Tôi nhận thấy các em loay hoay căn chỉnh khiến chữ thường bị méo mó, không đều nét. Phụ huynh muốn kèm con tại nhà cũng bất lực vì không hiểu kỹ thuật. Những bộ sách cũ thường dùng nét chấm mờ để học sinh đồ theo một cách máy móc mà không hiểu bản chất. Hệ quả là chỉ những em có “hoa tay” mới viết đẹp, còn lại đa số viết rất chậm và vất vả”.

Chính thực tế đó đã thôi thúc cô Út bắt tay vào nghiên cứu một phương pháp viết chữ dựa trên sự logic và trực quan. Suốt một thập kỷ, cô miệt mài quan sát từng nét bút, nghiên cứu từng dòng kẻ ô ly để tìm ra một “công thức” chung cho cái đẹp.

Cuộc cách mạng từ những ô ly

Tháng 8/2025, cuốn “Cẩm nang kỹ thuật dạy học sinh viết chữ tròn ly” chính thức được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thẩm định và phát hành. Đây là thành quả của sự kiên trì, vượt qua cả những rào cản về tuổi tác và công nghệ của cô giáo Út.

Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn cẩm nang này chính là biến thao tác viết từ “cảm tính” thành “kỹ thuật có căn cứ”. Cô Út đã quy chuẩn hóa các nét chữ bằng sơ đồ đoạn thẳng và ký hiệu số học (như phân số, con số). Chẳng hạn, chữ “o” tròn trịa nằm gọn trong đúng 1 ô ly, chữ “d” cao 2 ô ly, chữ “t” cao 1,5 ô ly... Cách tiếp cận này giúp học sinh dễ hình dung, giáo viên dễ dạy và đặc biệt là phụ huynh có thể tự tin kèm con tại nhà.

Em Bùi Ngọc Hân, học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học Liên Minh, phường Vĩnh Phúc hào hứng chia sẻ: “Từ khi học viết kỹ thuật của cô Út, con thấy viết chữ rất dễ. Con biết cách đặt bút, rê bút đúng chỗ nên chữ đều và đẹp hơn hẳn. Bố mẹ và mọi người đều khen con viết chữ đẹp nên con rất vui”.

Sức lan tỏa của một tâm huyết

Hiệu quả của phương pháp “chữ tròn ly” đã được minh chứng rõ rệt qua giai đoạn thí điểm tại Trường Tiểu học Liên Minh và Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc. Tỷ lệ học sinh viết đúng, đẹp tăng vượt trội, đồng thời thời gian hướng dẫn trên lớp giảm đi đáng kể, giúp giáo viên có thêm thời gian để truyền tải kiến thức chuyên sâu.

Bà Bùi Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Minh, phường Vĩnh Phúc nhận định: “Đây là một sản phẩm sáng tạo xuất sắc. Không chỉ giúp học sinh đại trà viết chữ đẹp một cách dễ dàng, cuốn sách còn giúp các em hình thành tư duy logic và tính kiên trì. Hiện nay, cuốn sách đã được đăng ký bản quyền và có sức lan tỏa rộng rãi không chỉ trong tỉnh mà còn trên phạm vi toàn quốc”.

Dưới góc độ đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Hiền chia sẻ thêm: “Cô Út là tấm gương không ngừng học hỏi. Phương pháp của cô giúp học sinh yêu thích môn Tiếng Việt hơn. Ngay cả khi lên lớp 4, lớp 5, dù phải viết nhanh, các em vẫn giữ được khoảng cách và độ đều đặn của con chữ”.

Hành trình 10 năm gieo chữ của cô giáo Đoàn Thị Út không chỉ dừng lại ở những con chữ tròn trịa trên trang giấy, mà còn là hành trình gieo niềm tin và tình yêu học tập cho thế hệ trẻ. Cuốn cẩm nang chính là minh chứng rằng: Những đổi mới nhỏ nếu xuất phát từ tâm huyết và thực tiễn lớp học, hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi lớn cho ngành giáo dục.

Ngọc Thắng