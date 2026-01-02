Từ nền tảng vững chắc đến khát vọng vươn lên

Trong không khí tưng bừng của mùa Xuân, mùa của khởi đầu và gieo mầm, ngành Giáo dục Đất Tổ đang chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những ngôi trường rộn rã tiếng trẻ, những người thầy miệt mài gieo chữ... Tất cả tạo nên gam màu ấm áp, đầy sinh khí, mở ra một hành trình mới cho giáo dục Phú Thọ.

Giáo viên Trường THPT Thanh Sơn, xã Thanh Sơn đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành.

Đổi mới để nâng chất lượng

Sau hợp nhất, Phú Thọ có 1.957 cơ sở giáo dục với gần 1 triệu học sinh, sinh viên, quy mô trường lớp đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm học vừa qua, Phú Thọ có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng quốc tế (4 năm liên tiếp tỉnh có học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế). Kết quả này có sự đóng góp công sức, trí tuệ, sự tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, công chức Sở GD&ĐT, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành.

Giữa vòng quay của đời sống hiện đại, ở nhiều ngôi trường, có những thầy cô lặng lẽ gieo trồng tri thức, truyền cho học trò niềm tin và nghị lực. Câu chuyện của cô giáo Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ chuyên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì là minh chứng sống động cho vẻ đẹp nghề giáo. Cô giáo Vũ Thị Hạnh đã khiến nhiều người xúc động khi nhận nuôi và kèm cặp em Nguyễn Thị Thu Nga - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp em tự tin vươn lên. Với kinh nghiệm nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, từng có học trò dự thi quốc tế, cô Hạnh sớm nhận ra tố chất đặc biệt của Nga và kiên trì bồi dưỡng, dẫn dắt em đi từ những bước đầu còn bỡ ngỡ đến đỉnh cao của tri thức. Nga lần lượt gặt hái thành tích: Giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế năm 2020, Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2021 và sau đó em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện nay, Nga là sinh viên năm thứ 5, tiếp tục hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Những tấm gương tiêu biểu như cô giáo Vũ Thị Hạnh không phải hiếm trong ngành Giáo dục Phú Thọ. Ở khắp các bậc học, có biết bao thầy cô đang ngày ngày lặng thầm gieo hạt tri thức, tận tụy cống hiến để chắp cánh ước mơ cho học trò.

Từ các phong trào thi đua và với tinh thần sáng tạo, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình dạy học hiện đại: Nghiên cứu bài học, tích hợp liên môn, tổ chức dự án, tăng trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp. Những phương pháp này không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng tư duy độc lập, hình thành phẩm chất, kỹ năng cho học sinh. Thầy giáo Bùi Vĩnh Tuy - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Sơn, xã Thanh Sơn chia sẻ: Phong trào thi đua là động lực để giáo viên đổi mới mỗi giờ đứng lớp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng lớp học thân thiện, gắn bài học với thực tiễn địa phương... đã giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin hơn trong học tập.

Khát vọng vươn tầm cao mới

Nhiều năm trở lại đây, ngành Giáo dục Phú Thọ có bước chuyển biến mạnh ở cả 3 cấp học: Giáo dục mầm non chú trọng chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”, quan tâm trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường. Giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ trên 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; học sinh tham gia nhiều sân chơi trí tuệ và đạt thành tích cao.

Ở bậc trung học, Phú Thọ khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc, tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Học sinh đạt nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp, Đại sứ văn hóa đọc... Đặc biệt, Đoàn thể thao học sinh Phú Thọ nằm trong top 10 toàn quốc tại Hội khỏe Phù Đổng. Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp cũng có bước tiến, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Song song đó, công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên được chú trọng. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn ngành có hơn 6.600 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, nhiều đề tài ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, tạo bước đột phá trong quản lý và giảng dạy.

Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang thi đua dạy tốt, học tốt.

Từ năm 2021 đến nay, ngành GD&ĐT đã kịp thời phát hiện, khen thưởng nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc. Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 336 tập thể và 526 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”...

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Ngành GD&ĐT xác định thi đua là giải pháp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thực hiện phong trào, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, hội thảo chuyên đề, xây dựng các nhóm giáo viên “cùng nhau phát triển”. Các hoạt động kiểm tra, đánh giá được đổi mới từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi; nhiều sáng kiến dạy học tích hợp, liên môn được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển năng lực học sinh.

Bước sang chặng đường phát triển mới, ngành Giáo dục Phú Thọ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ nhà giáo. Những tấm gương bình dị mà cao đẹp, những phong trào thi đua lan tỏa rộng rãi đã tạo nên nguồn sức mạnh bền bỉ, đưa giáo dục tỉnh nhà vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương Đất Tổ.

Hạnh Thúy