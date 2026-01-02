Trường Tiểu học Minh Phương đổi mới phương pháp dạy học

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Minh Phương (phường Nông Trang) đã nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn.

Cô và trò Trường Tiểu học Minh Phương.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 17 lớp với 549 học sinh. Công tác huy động học sinh ra lớp được thực hiện nghiêm túc, đạt tỷ lệ 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững; 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của nhà trường có phẩm chất chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, nhà trường có 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, dù vẫn còn thiếu giáo viên một số bộ môn và nhân viên y tế học đường, thư viện, thiết bị. 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên; nhiều giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Trường Tiểu học Minh Phương tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với chủ đề “Nói lời hay, việc làm tốt, ứng xử văn minh trong trường học và gia đình”.

Công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ được nhà trường chú trọng. Trong năm học, 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; có 2 giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp thành phố (cũ). Nhà trường có 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 cán bộ, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 24 cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Phương.

Song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, các phong trào thi đua và sân chơi trí tuệ được tổ chức thường xuyên, góp phần rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Phương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi các cấp, với 26 giải cấp thành phố (cũ), 14 giải cấp tỉnh và 8 giải cấp quốc gia, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh được khen thưởng cấp trường đạt 76%, trong đó học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện chiếm trên 45%. Nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập”.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho công tác dạy và học. Nhà trường có 17 phòng học, 3 phòng bộ môn, 5 phòng phục vụ học tập và 8 phòng hành chính quản trị...; hệ thống điện, nước sạch, nhà vệ sinh, nhà bếp bán trú được bố trí đầy đủ, bảo đảm an toàn, vệ sinh. 100% các lớp học được trang bị máy chiếu; giáo viên chủ yếu sử dụng đồ dùng dạy học số hóa trong giảng dạy. Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn thiếu máy tính cho phòng Tin học, một số thiết bị đã xuống cấp cần được thay thế và nâng cấp trong thời gian tới.

Cô giáo Trần Bích Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Phương cho biết: “Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ xuyên suốt của nhà trường trong nhiều năm qua. Chúng tôi xác định lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích giáo viên linh hoạt trong tổ chức các hoạt động học tập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học số hóa. Nhờ đó, học sinh hứng thú hơn trong học tập, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao rõ rệt. Năm học 2025 – 2026, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Minh Phương tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần sáng tạo trong dạy và học. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh để tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2025 – 2026, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Minh Phương tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Hiền Mai