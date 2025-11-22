Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Gần hai thập kỷ triển khai, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trở thành kim chỉ nam, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Từ ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp đến việc không ngừng tự học và sáng tạo, đội ngũ nhà giáo đã và đang góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh người giáo viên tận tâm, không ngừng đổi mới đã in sâu vào tâm trí học trò

Dấu ấn “người lái đò” đất Tổ

Cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động không chỉ là một phong trào mà còn là cụ thể hóa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đặc thù nghề nghiệp của người thầy.

Tại tỉnh Phú Thọ, phong trào lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành đợt thi đua sôi nổi, rộng khắp từ cấp mầm non đến đại học. Nhờ đó, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào “Tự học, sáng tạo” xuất hiện, trở thành những hình mẫu đẹp, truyền cảm hứng.

Để trở thành tấm gương cho học sinh noi theo, các thầy, cô giáo luôn sáng tạo bài giảng, tạo hứng thú học tập để nâng cao chất lượng

Trường THPT Kim Ngọc là một trong những điểm sáng. Nhà trường đã cụ thể hóa nội dung cuộc vận động thành chương trình hành động cụ thể. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý đều coi đó là kế hoạch hành động cụ thể, gắn liền với công việc chuyên môn.

Cô Ngô Thị Minh Triết, giáo viên Trường THPT Kim Ngọc tâm niệm: “Để trở thành tấm gương cho học sinh noi theo, trước hết tôi phải tự trau dồi đạo đức, làm gương sáng. Bên cạnh đó phải nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt là môn Tiếng Anh để giúp học sinh tiếp cận tri thức, giao tiếp quốc tế và luôn sáng tạo bài giảng, tạo hứng thú, cuốn hút để nâng cao chất lượng”.

Hình ảnh người thầy tận tâm, không ngừng đổi mới đã in sâu vào tâm trí học trò. Em Hoàng Minh Nguyệt, học sinh Trường THPT Kim Ngọc xúc động bày tỏ: “Trong suy nghĩ của em, thầy cô luôn là người chỉ dẫn đến bến bờ tri thức. Nhà giáo chính là tấm gương sáng, nguồn cảm hứng và em ước mơ trở thành giáo viên".

Sáng tạo trong đổi mới, tiên phong trong quản lý

Gắn bó với giáo dục tiểu học gần 30 năm, cô giáo Lưu Thị Kim Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Viêm, phường Phúc Yên luôn trăn trở với câu hỏi: “Làm sao để đưa chất lượng nhà trường lên một tầm cao mới”. Cô xác định rõ, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo, phát huy tinh thần sáng tạo, say mê và yêu nghề là điều kiện tiên quyết.

Mỗi nhà giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học trong thời đại chuyển đổi số và sáng tạo trong dạy học

Phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục. Cô Lưu Thị Kim Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đã triển khai sâu rộng thông qua các buổi họp chuyên môn, hội thảo, đăng ký thi đua, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Nhờ vậy, phong trào đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng đội ngũ”.

Để làm gương cho đồng nghiệp và học sinh, bản thân cô Thắng luôn tiên phong giữ gìn đạo đức, tác phong nhà giáo; đổi mới phong cách quản lý và sáng tạo trong cách làm việc. Tấm gương của cô đã lan tỏa mạnh mẽ.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hồng, Trường Tiểu học Nam Viêm, phường Phúc Yên - một điển hình của sự sáng tạo chia sẻ: “Bản thân mỗi nhà giáo cần có ý thức trách nhiệm là tấm gương sáng về đạo đức, tự học trong thời đại chuyển đổi số và sáng tạo trong dạy học. Tôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các bài giảng để học sinh hứng thú, đạt hiệu quả cao hơn. Trong mỗi bài giảng, tôi thiết kế trò chơi, kể chuyện hoặc hoạt động nhóm để các em tự tìm ra kiến thức, lĩnh hội tri thức một cách sinh động nhất”.

Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế các hoạt động trải nghiệm để học sinh phát triển toàn diện

Sự đổi mới đã tạo niềm vui và hiệu quả học tập rõ rệt. Em Nguyễn Bình Minh, học sinh Trường Tiểu học Nam Viêm chia sẻ: “Cô giáo luôn ân cần, nhắc nhở chúng em thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy. Cô tận tình hướng dẫn những bài khó. Em học được tính kiên trì, tận tụy và lòng bao dung, sự nhiệt tình trong công việc”.

Khơi dậy khát vọng và nhân cách

Hình ảnh người thầy không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là người bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát khao ở mỗi học sinh.

Cô giáo Vũ Thị Lan Anh, Trường Tiểu học Tam Hồng 2, xã Yên Lạc coi phong trào là “một lời nhắc nhở thiêng liêng” để mỗi giáo viên nhìn lại chính mình: “Trách nhiệm của người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy khát vọng. Tôi luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, tự học phương pháp mới và sáng tạo trong giảng dạy. Tôi ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế các hoạt động trải nghiệm để học sinh phát triển toàn diện. Tôi tin rằng, nếu mỗi thầy, cô là một tấm gương sáng, phong trào sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để tạo ra một thế hệ học trò tự tin, nhân ái và xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại hơn”.

Em Phạm Hồng Ánh, học sinh Trường Tiểu học Tam Hồng 2, xã Yên Lạc khẳng định: “Với em, thầy cô luôn tận tâm, yêu thương và kiên nhẫn. Thầy cô không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn dạy cách làm người, cách sống nhân ái và biết ước mơ, cố gắng vươn lên. Chính tình yêu thương và sự gương mẫu của thầy cô đã trở thành động lực để em cố gắng hơn mỗi ngày, trở thành người tốt và có ích cho xã hội”.

“Nhà giáo - tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người giáo viên nhân dân, không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn là tấm gương sáng về lòng nhiệt huyết, sự tận tụy và tinh thần đổi mới.

Ngọc Thắng