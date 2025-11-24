Học sinh 5 trường THPT tranh tài tại Hội thi Tuyên truyền ATGT

Sáng 24/11, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi Tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) dành cho học sinh THPT năm 2025. Cuộc thi có sự tham gia của 100 thí sinh đến từ 5 trường THPT thuộc cụm 1 - khu vực Hòa Bình: Công Nghiệp, Lạc Long Quân, Ngô Quyền, Kỳ Sơn và Đà Bắc.

Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn minh, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và kỷ cương.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh đã nhấn mạnh: Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội."

Lãnh đạo Sở cũng chỉ ra những hạn chế trong thực tiễn: "Những năm qua, ngành GD&ĐT đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn học sinh vi phạm quy định về ATGT như chưa đến tuổi đi xe máy, xe máy điện đến trường. Hoặc có hành vi điều khiển xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện một cách nguy hiểm như chưa đăng ký phương tiện, đi xe nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường... gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. Hội thi này là cơ hội để các em học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng."

Phần thi chào hỏi đặc sắc của trường THPT Kỳ Sơn.

Cuộc thi được tổ chức với ba phần thi sôi nổi: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm. Các đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo: sân khấu hóa, hát múa, hoạt cảnh, giới thiệu về nhà trường và thông điệp ATGT một cách sinh động, được đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ và trang phục, tạo không khí trẻ trung, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp văn hóa giao thông.

Các đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo.

Phần thi Kiến thức cho thấy hầu hết các học sinh đều nắm chắc kiến thức Luật ATGT đường bộ, phản xạ nhanh và tinh thần hợp tác tốt khi xử lý tình huống thực tế. Đặc biệt, các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, giàu tính giáo dục, kịch bản chặt chẽ, diễn xuất tự nhiên, truyền cảm xúc, tạo ấn tượng mạnh mẽ với Ban giám khảo và khán giả.

Học sinh các trường cổ vũ nhiệt tình cho các đội.

Cuộc thi đã tạo nên một môi trường học đường An toàn - Lành mạnh - Văn minh, góp phần nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và ý thức bảo vệ bản thân của học sinh.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội trường THPT Kỳ Sơn.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Đội dự thi Trường THPT Kỳ Sơn xuất sắc giành Giải Nhất, Giải Nhì thuộc về THPT Công Nghiệp và Giải Ba thuộc về THPT Ngô Quyền.

Hồng Duyên