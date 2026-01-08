Quân khu 7 sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí thi đua sôi nổi tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Quân khu 7 triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần cảnh giác, kỷ luật nghiêm minh và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 xác định công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và luyện tập thuần thục các phương án.

Lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 7 kiểm tra văn kiện sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 5.

Mới đây, ngày 7-1, đoàn công tác Quân khu 7 kiểm tra công tác SSCĐ bảo vệ tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Ngay khi có lệnh báo động SSCĐ của lãnh đạo Quân khu, chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đã nhanh chóng cơ động linh hoạt triển khai đội hình theo đúng phương án. Các bộ phận thực hiện nhiệm vụ hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Kết luận kiểm tra, đoàn công tác biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả chuẩn bị SSCĐ của Sư đoàn 5. Đồng thời, đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án; tăng cường luyện tập xử trí các tình huống phức tạp có thể xảy ra; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu đảm nhiệm.

Lãnh đạo Cục hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 kiểm tra vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 5.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ và cao điểm SSCĐ bảo vệ Đại hội XIV, Sư đoàn đã chủ động bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; xây dựng kế hoạch trực SSCĐ; đồng thời tổ chức huấn luyện bổ sung và rà soát, điều chỉnh các phương án SSCĐ, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quán triệt cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ.

Hạ sĩ Thạch Hoàng Đức, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) cho biết: “Chúng tôi được quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa nhiệm vụ, đồng thời tích cực luyện tập thuần thục động tác kỹ, chiến thuật, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống”.

Cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 7 đã kiểm tra công tác SSCĐ tại các chốt dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung kiểm tra tập trung vào biên chế lực lượng, việc duy trì nền nếp, chế độ SSCĐ, chất lượng huấn luyện, công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang bị và công cụ hỗ trợ, cũng như điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời yêu cầu các chốt tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ trong đợt cao điểm diễn ra Đại hội XIV; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát địa bàn, quản lý biên giới; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn qdnd.vn