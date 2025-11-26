Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam trao quà hỗ trợ tại Phú Thọ

Ngày 26/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thành, đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội NNCĐDC tỉnh, trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho các NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn xã Đông Thành, phường Thanh Miếu và phường Vân Phú. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội NNCĐDC tỉnh và xã Đông Thành.

Lãnh đạo Trung ương Hội và Tỉnh Hội cùng các đại biểu tặng 150 triệu đồng hỗ trợ sinh kế và quà cho NNCĐDC

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương Hội, lãnh đạo Tỉnh hội Phú Thọ cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có gần 14.500 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng và có 1.500 hộ có từ 2 đến 5 nạn nhân. Sau 19 năm hoạt động, đến nay toàn tỉnh đã giảm gần 50% số NNCĐDC. Để “xoa dịu nỗi đau da cam”, những năm qua, các cấp chính quyền và Hội NNCĐDC trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các NNCĐDC.

Các đại biểu tặng quà cho NNCĐ DC

Phát biểu tại buổi làm việc và trao hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho NNCĐDC, Trung ướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Tỉnh hội Phú Thọ trong việc duy trì, phát triển hoạt động Hội sau sáp nhập, đặc biệt là trong công tác vận động, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Tỉnh hội cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mở rộng tuyên truyền, vận động xã hội chung tay giúp đỡ nạn nhân; đồng thời củng cố tổ chức Hội các cấp theo cơ cấu chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà

Nhân dịp này, Trung ương Hội đã trao 4 suất hỗ trợ sinh kế và 30 phần quà cho các NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ NNCĐDC đợt này trị giá 150 triệu đồng.

Thông qua hoạt động trao quà của Trung ương Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, tiếp tục khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự chung tay của các cấp, ngành nhằm xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh.

Hồng Nhung