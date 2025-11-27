Phú Thọ 24h
Đề xuất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện thực hành Discovery Hospital

Chiều 27/11, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc nghe lãnh đạo các sở ngành, Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ và Tập đoàn Discovery báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện thực hành Discovery Hospital- Trường Đại học y dược Phú Thọ.

Theo đề xuất của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Discovery Homes thuộc Tập đoàn Discovery về ý tưởng Đầu tư xây dựng Bệnh viện thực hành của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ theo mô hình tiên tiến, hiện đại, làm tiền đề để phát triển Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trở thành Trường đại học Y dược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, bệnh viện thực hành cũng là nơi kết hợp phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân trong tỉnh và các khu vực lân cận. Bệnh viện thực hành có quy mô đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao khoảng 2.500 sinh viên/năm; Hệ thống Bệnh viện thực hành kết hợp đào tạo và khám bệnh, chữa bệnh, quy mô 1.000 giường bệnh. Tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng. Vị trí dự kiến triển khai tại phường Vân Phú.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe chủ đầu tư, lãnh đạo các sở ngành, trung tâm xúc tiến đầu tư, phường Vân Phú phát biểu thảo luận, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Việc đầu tư xây dựng cơ sở y tế theo hình thức xã hội hóa là một trong những chủ trương chính sách được Nhà nước khuyến khích trong pháp luật về y tế. Việc Tập đoàn Discovery đầu tư xây dựng bệnh viện thực hành là rất phù hợp với mong muốn của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trong lộ trình nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và là nơi thực hành cho sinh viên trường Đại học y dược Phú Thọ trong tương lai. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ về những thuận lợi, khó khăn khi triển khai dự án, đồng chí gợi mở cho chủ đầu tư lựa chọn vị trí xây dựng bệnh viện phải nằm trong khuân viên của trường Đại học y dược đã được tỉnh quy hoạch, tạo nên quần thể khép kín; trong thiết kế xây dựng Bệnh viện phải giữ lại hệ thống hồ sinh thái; kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh việc lựa chọn địa điểm, các cơ quan chuyên môn phải phối hợp với chủ đầu tư xem xét, đề xuất UBND tỉnh về chủ trương đầu tư theo hình thức nào cho phù hợp; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Tỉnh Phú Thọ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư trước, trong và sau đầu tư để hiện thực hóa dự án án này xây dựng Bệnh viện thực hành thành một tổ hợp y tế đẳng cấp quốc tế tại Phú Thọ.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Bệnh viện xây dựng Đề xuất Dự án Tập đoàn Đại học nguyễn huy ngọc Cao đẳng Làm việc
