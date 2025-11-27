Hành lang quốc lộ 2 bị lấn chiếm, gây mất an toàn giao thông

{title}
Trên tuyến quốc lộ 2 đoạn qua địa bàn xã Xuân Lãng nhiều năm nay đã xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người cùng phương tiện tham gia giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tuyến đường có nhiều cửa hàng, công trình tạm bày bán hàng hóa và tập kết các loại vật liệu trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Một số đoạn còn tồn tại bãi đỗ ô tô sai quy định, lấn chiếm lề đường, gây cản trở giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn
Các biển, bảng quảng cáo lấn chiếm lề đường Quốc lộ 2, gây cản trở giao thông
Dọc tuyến quốc lộ 2 qua xã Xuân Lãng tồn tại các bãi tập kết vật liệu trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ
Các bãi tập kết vật liệu trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ
Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại tuyến quốc lộ 2 qua xã Xuân Lãng diễn ra nhiều năm nay, ảnh hưởng đến mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
Chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
Theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định về hành lang an toàn đường bộ đối với đường ngoài đô thị, chiều rộng hành lang an toàn đường bộ được tính từ mép ngoài phần đất để bảo vệ, bảo trì đường bộ trở ra mỗi bên như sau: 17m đối với đường cao tốc, cấp I và cấp II; 13m đối với đường cấp III; 9,0m đối với đường cấp IV và cấp V; 4,0m đối với đường cấp VI và đường cấp A, B, C, D, đường khác.
Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ có thể bị xử phạt hành chính với các mức phạt khác nhau tùy thuộc vào mức độ vi phạm và phạm vi ảnh hưởng. Mức phạt tiền cho hành vi này có thể dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Nếu hành vi lấn chiếm làm cản trở giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông, người vi phạm có thể bị áp dụng mức phạt cao hơn và đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản nếu có.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng có thể ra quyết định buộc người vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của hành lang giao thông, hoặc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần lập lại trật tự, bảo đảm an toàn cho hành lang giao thông tại tuyến quốc lộ này.
Trường Quân
