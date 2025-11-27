Đặc sản “lên sàn”

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không còn là chuyện “có hay không”, mà là con đường “phải đi” nếu muốn nông sản làm ra thật chất lượng, năng suất cao và tự tin bay xa ra thị trường.

Nhờ ứng dụng các tiến bộ KHKT từ khâu trồng trọt đến chế biến, cây chè ở Minh Đài đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất khẩu, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho người dân

Trước đây, đặc sản vùng nào thì vùng đó biết, chỉ có “tiếng lành đồn xa” chứ chẳng mấy khi người ở xa được thưởng thức. Có khi người ta đến tận vùng trồng, cũng chưa chắc đã mua được đúng sản phẩm đặc sản chính gốc của địa phương. Và những sản phẩm nông nghiệp “na ná” đặc sản ấy vừa phá giá, vừa làm ảnh hưởng tới danh tiếng của các loại đặc sản của địa phương. Nhưng giờ đây, tại Phú Thọ, người dân đang chứng kiến một cuộc “lột xác” mạnh mẽ. Từ việc dùng các thiết bị thông minh (IoT) để chăm sóc cây trồng, cấp “Chứng minh thư” (mã số vùng trồng) cho từng lô đất, đến việc xây dựng cả một chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tất cả đang tạo đà cho một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và sạch.

Nhờ mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sắp xếp lại cách sản xuất theo hướng bền vững, ngành nông nghiệp Phú Thọ đã có những thay đổi rõ rệt. Các đặc sản nổi tiếng của tỉnh như Bưởi Đoan Hùng, Chè xanh, Cam Hòa Bình, Nhãn Sơn Thủy... ngày càng được biết đến rộng rãi và có chỗ đứng vững chắc. Bà con nông dân Phú Thọ không ngại thay đổi thói quen. Nhiều mô hình làm nông tiên tiến đã được nhân rộng: Lắp đặt hệ thống tưới tiêu thông minh, xây nhà màng, nhà lưới, và dùng các chế phẩm sinh học an toàn.

Sản xuất rau an toàn VietGap theo chuỗi giá trị ở HTX rau an toàn Tứ Xã, giúp các thành viên có nguồn thu nhập ổn định, cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác

Điển hình là Hợp tác xã Chè Cẩm Mỹ (xã Cự Đồng) đã đầu tư hệ thống tưới phun mưa tiết kiệm nước, dùng máy sao chè bằng gas, điện hiện đại. Hợp tác xã V - Organic (xã Vân Sơn) còn tiên phong dùng Sổ nhật ký sản xuất điện tử. Theo lãnh đạo HTX, việc ghi chép thủ công rất mất thời gian, dễ nhầm lẫn, khó bảo quản... Từ khi áp dụng công nghệ, chỉ cần vài thao tác trên máy là mọi thông tin chăm sóc đều minh bạch, người tiêu dùng quét mã QR là biết toàn bộ hành trình của sản phẩm. Cũng từ đó, nỗi lo mua phải hàng giả, hàng nhái cũng tan biến. Niềm tin vào sản phẩm cũng tăng theo.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 648 vùng trồng tập trung và cấp 788 mã số vùng trồng. Việc số hóa quy trình này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng đầu ra mà còn là “tấm vé” để nông sản địa phương đủ tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài.

Phú Thọ đang tập trung hình thành và nhân rộng nhiều chuỗi liên kết sản xuất, bán hàng hiệu quả, giúp sản phẩm làm ra không còn “mạnh ai nấy làm” mà chú trọng vào việc cung ứng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Các chuỗi liên kết thành công có thể kể đến: Chuỗi sản xuất và bán Gà thương phẩm an toàn, Chuỗi Chuối xuất khẩu, liên kết bao tiêu Bưởi Diễn, Ổi, và các chuỗi chế biến đặc sản như Thịt chua Thanh Sơn, Cá Sông Đà.

Đặc sản trứ danh Bưởi Đoan Hùng được dán mã QR trên từng sản phẩm, bao bì, mẫu mà đẹp mắt, sẵn sàng vận chuyển đến mọi miền đất nước

Để nâng tầm giá trị, Hợp tác xã Mường Kịt đã biến Quýt Lai Đồng (Mường Kịt) thành sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP và được công nhận là OCOP 3 sao. Hiện tại, xã Lai Đồng còn đang thực hiện đề tài khoa học ứng dụng công nghệ số vào việc quản lý, bảo tồn giống quýt đặc sản này, đặt mục tiêu vươn lên đạt chuẩn OCOP 4 - 5 sao trong tương lai.

Để quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã tích cực hỗ trợ. Hiện nay, hơn 90% doanh nghiệp, HTX đã sử dụng nền tảng số trong quản lý, và 100% doanh nghiệp đã dùng hóa đơn điện tử. Tỉnh dành hàng chục tỷ đồng giúp doanh nghiệp, HTX thuê hoặc mua các giải pháp công nghệ số. Song song đó, việc đào tạo người làm nông được chú trọng với hơn 100 lớp tập huấn về kỹ năng số. Đặc biệt, tỉnh đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử, tạo ra trên 100 gian hàng nông sản trực tuyến, giúp bà con “thông tuyến” bán hàng đi khắp nơi.

Có thể nói, việc kiên trì ứng dụng công nghệ số, từ việc cấp “thẻ căn cước” cho nông sản (mã số vùng trồng), dùng nhật ký điện tử, đến các mô hình cảm biến thông minh, đã trở thành đòn bẩy vững chắc giúp nông nghiệp Phú Thọ thay đổi tận gốc. Đặc sản Đất Tổ giờ đây không chỉ ngon mà còn minh bạch, rõ ràng về nguồn gốc, nâng cao vị thế và thương hiệu trên thị trường. Đây chính là chìa khóa để Phú Thọ xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, gắn chặt với kinh tế số và phát triển bền vững.

Lê Hoàng