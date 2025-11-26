Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri khu vực Sông Lô – Lập Thạch

Chiều 26/11, tại xã Tam Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khu vực Sông Lô – Lập Thạch gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hà Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lê Đăng Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Sơn; Phùng Thị Hải Vân – chuyên viên Phòng Kinh tế huyện Lập Thạch cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri 10 xã trong khu vực trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu Hà Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh đại diện Tổ địa biểu HĐND tỉnh khu vực Sông Lô – Lập Thạch báo cáo cử tri kết quả kỳ họp và dự kiến nội dung kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Thanh Nhàn thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp thứ Nhất và các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIX; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng năm 2026. Đại biểu HĐND xã Tam Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2025 và kế hoạch năm 2026; thông tin về thời gian, chương trình Kỳ họp thứ Ba HĐND xã Tam Sơn khóa I.

Đại biểu Lê Đăng Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Sơn thay mặt đại biểu HĐND tỉnh khu vực Sông Lô - Lập Thạch phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến cử tri

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào HĐND tỉnh và đại biểu dân cử; đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: phát triển nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí nạo vét, cải tạo hệ thống kênh mương xuống cấp; cung cấp giống cây trồng năng suất cao; sửa chữa đường giao thông nông thôn tại Đồng Quế (Tam Sơn); chi trả chế độ chính sách theo Quy định 154; xem xét hỗ trợ cán bộ, công chức xã đi làm xa; giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm do chất thải chăn nuôi tại thôn Ngọc Bài.

Cử tri Trần Mạnh Chuyển, Bí thư Chi bộ thôn Quế Chợ B, xã Tam Sơn phát biểu kiến nghị đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Trần Kim Đồng, thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế phát biểu kiến nghị chính sách chế độ hỗ trợ cán bộ xã sau sáp nhập đi làm xa tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng thôn Đồng Mùi, xã Tam Sơn kiến nghị xử lý chất thải chăn nuôi tại thôn Ngọc Bùi.

Thay mặt Tổ đại biểu, ông Lê Đăng Tâm tiếp thu, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền và cam kết tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri gửi HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, đại biểu đề nghị lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Xuân Hùng