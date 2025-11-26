Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Phúc

Chiều 26/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Vĩnh Yên, Yên Lạc; HĐND phường Vĩnh Phúc gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; Nguyễn Đăng Tạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Phúc; Lê Học Hải - Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc đã tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Phúc trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND phường Vĩnh Phúc khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường Vĩnh Phúc đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ Nhất, các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của phường Vĩnh Phúc năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Với tinh thần dân chủ cử tri phường Vĩnh Phúc kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp việc làm cho cán bộ không chuyên trách; bổ sung chỉ tiêu biên chế, hợp đồng cho các cơ sở giáo dục; duy trì mô hình các trường chất lượng cao; chỉnh trang, cải tạo bờ Hồ Đầm Chúa và nâng cấp hạ tầng giao thông, nhà văn hóa tổ dân phố; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại chợ Định Trung...

Cử tri phường Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Vĩnh Yên, Yên Lạc và HĐND phường Vĩnh Phúc đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cũng trả lời cử tri một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trần Tỉnh