Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Phúc

{title}
{publish}
{head}
Chiều 26/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Vĩnh Yên, Yên Lạc; HĐND phường Vĩnh Phúc gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; Nguyễn Đăng Tạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Phúc; Lê Học Hải - Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc đã tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Phúc trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND phường Vĩnh Phúc khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quang cảnh hội nghị
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường Vĩnh Phúc đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ Nhất, các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của phường Vĩnh Phúc năm 2025.
Các đại biểu dự hội nghị
Với tinh thần dân chủ cử tri phường Vĩnh Phúc kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp việc làm cho cán bộ không chuyên trách; bổ sung chỉ tiêu biên chế, hợp đồng cho các cơ sở giáo dục; duy trì mô hình các trường chất lượng cao; chỉnh trang, cải tạo bờ Hồ Đầm Chúa và nâng cấp hạ tầng giao thông, nhà văn hóa tổ dân phố; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại chợ Định Trung...
Cử tri phường Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Vĩnh Yên, Yên Lạc và HĐND phường Vĩnh Phúc đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cũng trả lời cử tri một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Trần Tỉnh
baophutho.vn Khoa học không phải điều xa vời, mà hiện hữu trong từng công việc, hành động thường ngày của mỗi người lao động. Sáng tạo cũng không phải...
baophutho.vn Sáng 26/11, tại tỉnh Phú Thọ, Chương trình “Tiến Về Phía Trước” - một sáng kiến hợp tác do Chính phủ Ireland hỗ trợ, PLAN International Việt...
baophutho.vn Sáng 26/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư quý IV năm 2025. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó...
baophutho.vn Sáng 26/11, tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát...
baophutho.vn Chiều 25/11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh...
baophutho.vn Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ Nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão...
baophutho.vn Chiều 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đợt...