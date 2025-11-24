Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thiệt hại do mưa, lũ

{title}
Chiều 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đợt ủng hộ nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp người dân các địa phương sớm ổn định cuộc sống.
Tại buổi tiếp nhận, Công an tỉnh Phú Thọ ủng hộ hơn 112 triệu đồng, đây là số tiền ủng hộ của các đại biểu, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ công an tỉnh tại hội nghị Biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2022 – 2025 được tổ chức sáng nay.
Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Phú Thọ ủng hộ 100 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Hải Hà Dream City ủng hộ 30 triệu đồng, cùng các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của các đơn vị, doanh nghiệp. Nguồn kinh phí này sẽ được MTTQ tỉnh chuyển tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để giúp khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống và sản xuất.
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng giúp đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn.
Chí Thanh
