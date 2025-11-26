Tháo gỡ dứt điểm khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

Sáng 26/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư quý IV năm 2025. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Huy Ngọc đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 300 đại diện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản, xuất kinh doanh tại tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai một cách có hiệu quả. Chính quyền tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực tế cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực vượt khó, nhất là trong bối cảnh còn nhiều biến động của kinh tế trong nước và thế giới. Tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo, kiên trì, bền bỉ của các doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ luôn xác định phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”. Doanh nghiệp đến đầu tư tại Phú Thọ là công dân của Phú Thọ.

Đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp đã tích cực tổng hợp và tiếp nhận nhiều kiến nghị, vướng mắc cụ thể đã có 58 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đề xuất vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tập trung vào đề nghị UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc khó khăn chủ yếu trong thời gian qua, gồm: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đây là nhóm vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án hạ tầng và sản xuất. Khó khăn chủ yếu gồm: chậm phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư chưa kịp thời, vướng mắc trong di dời mồ mả và thỏa thuận giá đất. Công tác quy hoạch, đất đai: Một số dự án phát sinh chồng chéo quy hoạch, chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành, hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự hội nghị

Về thủ tục hành chính, một số thủ tục còn chồng chéo, khiến doanh nghiệp chậm trễ trong quá trình đầu tư và triển khai dự án. Về hạ tầng kỹ thuật và môi trường, một số doanh nghiệp gặp khó trong xử lý đất dư thừa đất san lấp mặt bằng, cấp, thoát nước, điểm đấu nối giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.

Về thị trường, đơn hàng và nguồn cung sản xuất, do biến động thị trường quốc tế, đặc biệt là chính sách thuế của Mỹ, khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn nghiêm trọng, nhất là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, gỗ...

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh báo cáo về việc tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành sau khi nghe các kiến nghị, hiến kế của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã trả lời cụ thể các vấn đề thuộc thẩm quyền

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh để lại những kết quả tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến đề nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng cho các dự án

Để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng chí Trần Duy Đông giao: Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cam kết lộ trình thời gian xử lý cụ thể; tham mưu để ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương đề nghị nhanh chóng tổng hợp theo từng nhóm vấn đề liên quan tới các bộ, ngành cụ thể, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp; tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo tinh thần doanh nghiệp, nhà đầu tư phải được hỗ trợ tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận các ý kiến, phân loại, gửi đến các sở ngành, liên quan để có văn bản trả lời cụ thể.

Đại diện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị có chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài

BQL các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công thương phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường chủ động làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhất là về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, môi trường, đảm bảo công khai – minh bạch – kịp thời, giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, không để kéo dài tình trạng hồ sơ chậm trễ, gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đào tạo, hỗ trợ cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực IV nghiên cứu, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi vay; tạo điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Ngành Thuế chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí theo quy định của Chính phủ, giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, ổn định sản xuất.

Đồng chí Trần Duy Đông cũng yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả, hiệu lực. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền lên UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, giải quyết.

Phan Cường