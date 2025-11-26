Tài trợ 1,4 triệu Euro cho chương trình “Tiến Về Phía Trước” tại Việt Nam và tỉnh Phú Thọ

Sáng 26/11, tại tỉnh Phú Thọ, Chương trình “Tiến Về Phía Trước” - một sáng kiến hợp tác do Chính phủ Ireland hỗ trợ, PLAN International Việt Nam, CARE International tại Việt Nam, và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện đã tổ chức sự kiện chia sẻ kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2024 – 2025, định hướng giai đoạn 2025-2026, đồng thời công bố khoản tài trợ trị giá 1,4 triệu Euro nhằm mở rộng và duy trì các nỗ lực nhằm nâng cao khả năng phục hồi khí hậu của cộng đồng trên 13 xã thuộc 3 tỉnh mục tiêu là Tuyên Quang, Quảng Trị và Phú Thọ.

Bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tham dự Chương trình có bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước cộng hoà Ireland tại Việt Nam; PLAN, CARE, RIC, lãnh đạo một số sở, ngành thuộc 3 tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Tuyên Quang và đại đại diện cộng đồng các vùng dân cư thực hiện dự án tại 3 tỉnh.

Chương trình “Tiến Về Phía Trước” được tài trợ bởi Chính phủ Ireland và được thực hiện bởi Tổ chức Plan International Việt Nam, Tổ chức CARE International tại Việt Nam, và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC). Các nhóm dân cư ở các vùng khó khăn – đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, thanh niên và người khuyết tật – là đối tượng trọng tâm chương trình hướng tới.

Bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam công bố khoản viện trợ trị giá 1,4 triệu EUR của Chính phủ Irelend cho Chương trình và trao đuốc biểu tượng giá trị viện trợ cho đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng 3 tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị và các tổ chức thực hiện PLAN, CARE, RIC

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho phụ nữ nông thôn và các cộng đồng dễ bị tổn thương những công cụ và kiến thức để xây dựng sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu và tăng cường khả năng thích ứng của họ trước biến đổi khí hậu cũng như các cú sốc khác.

Được triển khai thực hiện tại 13 xã tại ba tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị và Phú Thọ từ năm 2024, tới nay chương trình đã ghi nhận một số thành tựu tích cực, bước đầu cho thấy sự phù hợp của chương trình đối với các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của các vùng dân cư tham gia thực hiện.

Chương trình được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của Đại sứ quán Cộng hòa Ireland tại Việt Nam, PLAN, CARE, RIC, đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Tuyên Quang và đại đại diện cộng đồng các vùng dân cư thực hiện dự án tại 3 tỉnh.

Riêng tại Phú Thọ, từ tháng 12/2023, dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Đà Bắc và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là 3 xã Quyết Thắng, Thượng Cốc, Quy Đức, tỉnh Phú Thọ do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện với tổng nguồn vốn hơn 27,5 tỷ đồng đã được triển khai hiệu quả.

Không chỉ tăng cường năng lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu của các cộng đồng mục tiêu và chính quyền địa phương, Dự án còn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về quản lý rủi ro thiên tai trong các trường học và cộng đồng thuộc các xã dự án. Các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và thiên tai được nâng cao vị thế về kinh tế. Đến nay, Dự án đã tổ chức 50 cuộc tập huấn cho hơn 1.500 cán bộ và người dân về phân tích tính dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động thích ứng, giảm thiểu rủi ro khí hậu; xây dựng 6 công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ mang lại lợi ích cho hơn 2600 người dân; xây dựng 4 báo cáo quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng làm cơ sở cho các hành động can thiệp; thành lập 55 tổ tương trợ vốn và sinh kế với hơn 1.000 thành viên, trong đó khoảng 90% thành viên là phụ nữ; hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Ireland tại Việt Nam cho biết: Những câu chuyện thành công tại Phú Thọ, Quảng Trị và Tuyên Quang cho thấy tầm quan trọng then chốt của hành động khí hậu do chính cộng đồng địa phương dẫn dắt. Irelend, thông qua Đại sứ quán tại Hà Nội, tự hào tiếp tục hỗ trợ chương trình Tiến Về Phía Trước và các đối tác. Cam kết tiếp tục viện trợ 1,4 triệu euro (tương đương 42,8 tỷ đồng Việt Nam) của Chính phủ Ireland cho Chương trình giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ Irelend trong việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số trở thành những người dẫn dắt trong phát triển kinh tế xã hội của chính họ. Khoản tài trợ được gia hạn cũng sẽ đảm bảo chương trình tiếp tục thực hiện sứ mệnh cốt lõi như tăng cường năng lực của chính quyền địa phương, hỗ trợ các cộng đồng nghèo và dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi, và nâng cao khả năng phục hồi trước các tác động tức thời và lâu dài của biến đổi khí hậu. Trong đó, giai đoạn 2025 – 2026, tập trung vào củng cố và duy trì đội ngũ nòng cốt; triển khai và nhân rộng các sáng kiến cộng đồng; tăng cường giáo dục khí hậu và kết nối trường học, cộng đồng; kết nối học hỏi, giao lưu giữa các tổ chức và các địa phương.

Đinh Vũ