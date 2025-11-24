Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 24/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp chuyên đề lần 6 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả rà soát và kiến nghị xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND và UBND 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ) ban hành trước khi hợp nhất còn hiệu lực và đăng ký bổ sung của các sở, ngành, tháng 11, các sở, ngành đăng ký ban hành 59 văn bản. Trong số các văn bản này, hiện có 43 văn bản hoàn thành, có 1 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp ngày 24/11. Trong tháng 12, các sở, ngành đăng ký ban hành 58 văn bản, hiện đã hoàn thành 5 văn bản, 4 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp ngày 24/11.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Chỉ đạo về tiến độ rà soát, xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước sáp nhập ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tại kỳ họp HĐND tỉnh thường kỳ tháng 12, UBND tỉnh trình nhiều Nghị quyết QPPL. Do đó, các sở, ngành cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh; dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đăng ký ban hành trong tháng 11 và 12/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Với nội dung đề nghị bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh trong tháng 12. Đồng chí Chủ tịch UBND giao Sở Tư pháp hoàn thành tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND ban hành nghị quyết, quyết định bãi bỏ các nghị quyết, quyết định đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Đối với nội dung ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, nhấn mạnh đây là những chính sách đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lại văn bản phù hợp bảo đảm điều kiện triển khai áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo tại phiên họp.

Ủy viên UBND tỉnh tán thành, thông qua đối với 5 dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm tháng 12/2025; 7 dự thảo Quyết định và 4 dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh đủ điều kiện UBND tỉnh ký ban hành.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Việc xử lý hệ thống văn bản QPPL của 3 tỉnh trước sáp nhập đã tiến gần tới đích. Các sở, ban, ngành tiếp tục bám sát Kế hoạch số 8810/KH-UBND điều chỉnh Kế hoạch số 5383/KH-UBND của UBND tỉnh về “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất”, chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua theo tiến độ của Kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành bám sát kế hoạch thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 12; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh xem xét. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành đánh giá, hướng dẫn, cho ý kiến kịp thời về nguồn kinh phí khi các đơn vị xin ý kiến để đề xuất hình thức xử lý đối với từng văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp trong thực hiện quy trình xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các Dự thảo phù hợp quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Lệ Oanh