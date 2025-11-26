Sân chơi khoa học cho mọi người

Khoa học không phải điều xa vời, mà hiện hữu trong từng công việc, hành động thường ngày của mỗi người lao động. Sáng tạo cũng không phải khoảnh khắc bùng nổ nhất thời, mà là quá trình cải tiến liên tục để tối ưu hóa công việc, nâng cao hiệu suất và tạo ra giá trị bền vững.

Ban tổ chức chấm chung khảo đánh giá, xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025

Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, từ những công việc phức tạp tại cơ quan, đơn vị cho đến các sinh hoạt thường nhật, mỗi người dân đều có thể trở thành một “nhà khoa học thực tiễn”, liên tục tìm tòi và tối ưu hóa để học tập, lao động hiệu quả hơn. Chính tinh thần “khoa học từ việc nhỏ”, không ngừng cải tiến ấy là bệ phóng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và quốc gia. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chính là sân chơi khoa học lớn nhất, nơi những ý tưởng cải tiến từ thực tiễn được kiểm chứng, nơi công sức và tinh thần sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân được tôn vinh một cách chính thức và công bằng.

Sử dụng xe đi buồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (ảnh tư liệu)

Tại tỉnh Phú Thọ, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật đã trở thành một phong trào văn hóa, một cam kết lâu dài nhằm thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Hội thi không chỉ là nơi tìm kiếm nhân tài mà còn là nơi lan tỏa và kết nối những nỗ lực cải tiến đơn lẻ thành một sức mạnh tập thể to lớn. Sự kiện năm 2025 đã minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống và sự mở rộng của phong trào này. Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới được sáp nhập, không gian địa lý mở rộng đã kéo theo sự tham gia đa dạng và quy mô lớn hơn hẳn, với tổng cộng 147 hồ sơ công trình, giải pháp đủ điều kiện tham gia, trải rộng trên 6 lĩnh vực, cho thấy khoa học thực tiễn đã len lỏi vào mọi góc cạnh của đời sống.

Tích hợp hồ sơ bệnh án điện tử bằng Qrcode trên vòng đeo tay nhận diện người bệnh

Những giải pháp được chọn vào vòng chung khảo là những minh chứng cụ thể và sống động cho thấy sự sáng tạo bắt nguồn từ nhu cầu giải quyết triệt để các thách thức trong công việc: Trong lĩnh vực Y, dược, công trình “Áp dụng phương pháp kiểm soát thân nhiệt để bảo vệ não ở người bệnh hôn mê sau ngừng tuần hoàn và chấn thương sọ não nặng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ” là nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm hoàn thiện quy trình cấp cứu, rút ngắn “thời gian vàng” và cải thiện tỷ lệ cứu sống người bệnh.

Tương tự, trong khối hành chính sự nghiệp, “Giải pháp số hoá toàn diện công tác tuyển sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc” là bước tiến quan trọng thay thế phương thức thủ công bằng một hệ thống phần mềm thống nhất, loại bỏ những bất cập về thời gian và sai sót dữ liệu, tối ưu hóa hiệu suất công việc.

Ngay cả đối với các vấn đề vĩ mô về nguồn lực, giải pháp "nghiên cứu tích hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn điện phân tán..." để có thể kết hợp 6 nguồn điện một pha (220 VAC - 50 Hz) gồm: nguồn điện lưới quốc gia, nguồn điện mặt trời, nguồn điện gió, nguồn điện khí biogas, máy phát điện dự phòng (chạy xăng, dầu) và nguồn điện dự trữ (pin, ắc quy...) trong cùng một hệ thống điện, có khả năng tự động hoá cao, có thể cung cấp điện liên tục, ổn định, tin cậy, an toàn và kinh tế... của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc cũng cho thấy tinh thần sáng tạo trong việc tìm tòi các giải pháp bền vững ngay tại nơi tiêu thụ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng của các công trình, giải pháp năm nay được nâng cao, thể hiện tính sáng tạo, hiệu quả, sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc của các đơn vị dự thi. Quá trình xét duyệt nghiêm túc với hai vòng sơ khảo và chung khảo đã đảm bảo tính khách quan, chọn ra 74 công trình, giải pháp xứng đáng được trao giải, bao gồm 6 giải Nhất danh giá. Tổng kinh phí chi thưởng lên đến 962.040.000 đồng là sự công nhận to lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đối với những đóng góp trí tuệ xuất phát từ thực tiễn.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ không chỉ là nơi những ý tưởng được chắp cánh, mà quan trọng hơn, nó công nhận vai trò của người lao động trong tiến trình khoa học. Nó tạo ra một động lực mạnh mẽ để chu trình cải tiến tiếp tục diễn ra, biến những ý tưởng nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống thành những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Lê Hoàng