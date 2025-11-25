Phú Thọ hỗ trợ các tỉnh miền trung và Tây nguyên

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ Nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Quang cảnh buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Y Vinh Tơ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng các vị đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Trị và thành phố Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chia sẻ những khó khăn của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Với truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, tinh thần tương thân, tương ái, những lúc hoạn nạn, khó khăn, chúng ta càng gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ chia sẻ với những khó khăn, mất mát về người và tài sản của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, mong muốn đồng bào các dân tộc miền Trung và Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ trao quà hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ ủng hộ nhân dân tỉnh Đắk Lắk 200 triệu đồng khắc phục hậu quả do thiên tại. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 5 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 5 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 3 tỷ đồng, thành phố Huế 5 tỷ đồng.

Đại diện các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nhận hỗ trợ, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ, đùm bọc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai gây ra.

Hải Thành - Mạnh Khiêm