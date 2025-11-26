Phát động Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2025

Sáng 26/11, tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát động Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2025.

Các Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, Trường THCS Ngọc Thanh B (phường Xuân Hòa) và Trường Tiểu học Tiền Châu (phường Phúc Yên) nhận biển tượng trao tặng cây của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Biên bản thỏa thuận Chương trình “Toyota - Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2025 - 2028 giữa Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, hướng tới mục tiêu chung tay cải thiện môi trường tại Việt Nam.

Theo chương trình, năm 2025, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam sẽ trao tặng hơn 300 cây xanh cho 9 trường học ở các tỉnh Phú Thọ, An Giang và thành Phố Đà Nẵng. Trong đó, tại tỉnh Phú Thọ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao tặng hơn 150 cây bằng lăng tím, bằng lăng Đài Loan, cây phong linh, bàng Đài Loan cho 5 trường học tại phường Xuân Hòa và phường Phúc Yên.

Các đại biểu trồng cây tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B sau lễ phát động Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã khánh thành, trao tặng Trường tiểu học Ngọc Thanh B một sân chơi bằng lốp ô tô tái chế, diện tích khoảng 250m2. Những chiếc lốp xe cũ được tái sử dụng qua những trò chơi vận động như: Bập bênh, cầu trượt, đu quay, xích đu hay giá trồng hoa.

Các đại biểu tham quan sân chơi bằng lốp ô tô tái chế Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tặng Trường Tiểu học Ngọc Thanh B.

Các em học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh B trải nghiệm tại sân chơi bằng lốp ô tô tái chế do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tặng.

Hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng một khu vui chơi lành mạnh cho trẻ em mà còn tận dụng hiệu quả các vật liệu tái chế, mang lại giá trị thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho biết: Ba thập kỷ qua, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam luôn kiên định với cam kết phát triển bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược phát triển. Trong đó, Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” sau 10 năm triển khai, công ty đã trao tặng hàng ngàn cây xanh tới 104 trường học tại 44 tỉnh, thành trên cả nước. Cùng với đó, công ty đã thiết kế, xây dựng 11 sân chơi được làm từ lốp ô tô đã qua sử dụng cho một số trường học. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan xanh mát và là nơi để các nhà trường giáo dục các em về ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trần Tỉnh