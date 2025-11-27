Khởi công Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn

Ngày 27/11, tại Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc tổ chức khởi công Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn. Tới dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo một số sở, ngành, chủ đầu tư nhấn nút khởi công dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án

Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn có tổng diện tích 27.840m2, gồm 4 toà cao 15 tầng, cung cấp 1.337 căn hộ và 52 căn nhà phố liền kề đạt tiêu chuẩn nhà ở hiện đại. Mỗi căn hộ được tối ưu về công năng sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, bảo đảm môi trường sống thông thoáng, tiện nghi cho người dân. Dự án hướng tới mục tiêu trở thành khu nhà ở kiểu mẫu, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại khu vực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị văn minh, hiện đại, bền vững và đưa tỉnh Phú Thọ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng 64.400 căn nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc nhấn mạnh: IEC luôn đồng hành cùng các địa phương phát triển quỹ nhà ở xã hội, với nhiều dự án nhà ở chất lượng cao như: IEC Residences Thanh Trì (Hà Nội) và IEC Residences Quy Nhơn (Gia Lai). Tại tỉnh Phú Thọ, với định hướng “Kiến tạo tổ ấm - Chắp cánh ước mơ an cư”, IEC cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và bàn giao dự án đúng tiến độ, đáp ứng tốt nhu cầu an cư của công nhân, người lao động, chuyên gia.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Khẳng định đây là dự án thứ 8 thuộc các dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung thu hút đầu tư, triển khai nhiều công trình hạ tầng đô thị về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, góp phần từng bước hình thành hạ tầng, bộ mặt đô thị khu vực huyện Bình Xuyên cũ; trong đó, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm góp phần tạo sự yên tâm, ổn định đời sống của cán bộ, người dân.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, nhân lực, tài chính để triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công trình, phấn đấu có sản phẩm nhà ở cung cấp ra thị trường trong quý III/2026. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để hoàn thiện các thủ tục tiếp theo của dự án theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường chỉ đạo triển khai nhiều dự án nhà ở, dự án thiết chế công đoàn và tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa đến đời sống lực lượng công đoàn, công nhân trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án triển khai dự án nhanh, hiệu quả.

Thuý Hường