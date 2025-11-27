Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27/11, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh; đồng thời báo cáo những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh báo cáo những kết quả của MTTQ các cấp trong tỉnh tại Điện Kính Thiên

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Đặc biệt, đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai với các nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác cứu trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ được triển khai kịp thời, hiệu quả; chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp lực lượng toàn dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng các đại biểu đặt hoa tại Bia ghi danh các Anh hùng, liệt sĩ

Trước anh linh các Vua Hùng và các Anh hùng liệt sĩ, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh nguyện phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới; rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 27-28/11/2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Nguyên An