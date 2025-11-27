Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh tại cụm Tân Lạc, Mai Châu

Ngày 27/11, tại xã Tân Lạc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tân Lạc, Mai Châu gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí TUV: Đinh Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Mai Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Văn Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Hà Văn Di - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pà Cò; Bùi Văn Thượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hoa đã có buổi tiếp xúc cử tri xã cụm xã Tân Lạc, Mai Châu trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri

Tham dự buổi tiếp xúc có 140 cử tri thuộc cụm Tân Lạc, Mai Châu gồm các xã: Tân Lạc, Mường Bi, Toàn Thắng, Mường Hoa, Vân Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Bao La, Pà Cò, Tân Mai.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tân Lạc, Mai Châu, đồng chí Bùi Văn Thượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hoa đã thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư HĐND tỉnh khoá XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Tân Lạc kiến nghị về những khó khăn trong giải quyết thủ tục đất đai

Tại buổi tiếp xúc đã có 13 cử tri các xã đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Đề nghị bổ sung cán bộ lĩnh vực đất đai; khẩn trương xây dựng quy hoạch xã mới sau sáp nhập; đầu tư xây dựng và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; xem xét có chế độ chính sách phù hợp, đặc thù đối với cán bộ miền núi vùng dân tộc thiểu số; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin.

Cử tri xã Pà Cò kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân

Bên cạnh đó, cử tri xã Mai Châu cũng đề nghị tỉnh quan tâm, điều chuyển các tài sản dôi dư cho xã quản lý phục vụ cho giáo dục, y tế; hỗ trợ kinh phí để xã cải tạo, nâng cấp chuyển đổi công năng các tài sản dôi dư sang mục đích sử dụng mới phù hợp hơn. Cử tri xã Pà Cò đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt; đầu tư cải tạo; hỗ trợ về kinh phí kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực để địa phương có điều kiện chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển du lịch cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa ở các xóm sau sáp nhập; xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri khu vực cụm Tân Lạc, Mai Châu

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chia sẻ với những khó khăn của các xã trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các vấn đề phát sinh sau sáp nhập. Đồng chí nhấn mạnh: HĐND tỉnh đã và đang nỗ lực ban hành các chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo sự đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh mới sau sáp nhập.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời giao bộ phận tổng hợp chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Dương Liễu