Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Yên Lạc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày 28/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Yên Lạc gồm các ông, bà: Nguyễn Phú Sơn – TUV, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Huấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức; Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên Trường THPT Yên Lạc 2 và Thường trực HĐND xã Nguyệt Đức gồm các ông, bà: Kiều Như Khắc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Lê Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Vui – Phó Chủ tịch HĐND xã; Dương Quang Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND xã Nguyệt Đức khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND xã tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND xã trao đổi với các cử tri.

Tiếp đó, ông Dương Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm; kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của xã Nguyệt Đức.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tỉnh Phú Thọ nói chung, xã Nguyệt Đức nói riêng đạt được trong năm 2025, nhất là sau 5 tháng sáp nhập, các cử tri đề nghị tỉnh, xã công khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo sự minh bạch trong công tác đất đai. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn; quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công tác vệ sinh môi trường, nhất là có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đưa nước sạch về nông thôn.

Cử tri Nguyễn Xuân Biền, thôn Tiên Đài phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Một số cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ tử tuất, mai táng phí cho người mất như ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ; ưu tiên nguồn vốn cho việc trùng tu các di tích lịch sử, công trình văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục về đất đai...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND xã Nguyệt Đức, ông Dương Quang Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Hoàng Nga