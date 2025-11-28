Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đoàn kết - đồng thuận - phát triển

Sáng 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng dự, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Nguyễn Mạnh Sơn.

Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 336 đại biểu chính thức đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội và bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn”, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ qua, hệ thống MTTQ các cấp đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, đạt nhiều kết quả nổi bật: Toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 525 khu dân cư kiểu mẫu; hoàn thành xóa trên 10.800 nhà tạm, dột nát trong năm 2025; Quỹ “Vì người nghèo” vận động trên 203 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.690 nhà cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn; gần 30.000 tổ liên gia tự quản được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng Đại hội và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, MTTQ tỉnh đề ra những mục tiêu trọng tâm hướng đến đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tuyên truyền và giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc.

Nhiều tham luận tại Đại hội tập trung làm rõ giải pháp cho giai đoạn mới, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: 100% MTTQ các cấp triển khai “Tháng nghe dân nói”; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư duy trì ít nhất một mô hình tự quản hiệu quả; MTTQ cấp tỉnh hằng năm chủ trì giám sát tối thiểu 5 nội dung và phản biện ít nhất 5 dự thảo văn bản; tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85%; 100% hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, sự cố nghiêm trọng được hỗ trợ kịp thời...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của MTTQ tỉnh Phú Thọ, nhất là trong đổi mới tuyên truyền, vận động và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở.

Đồng chí đề nghị MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của đổi mới”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh văn hóa, trí tuệ và đồng thuận của Nhân dân. Mặt trận các cấp cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến an sinh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tăng trưởng của vùng Thủ đô, nơi Nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều thành quả phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy khẳng định: MTTQ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong củng cố sức mạnh đại đoàn kết – nền tảng để tỉnh vượt qua thách thức sau hợp nhất đơn vị hành chính, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết Nhân dân; tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phát triển nguồn nhân lực, chăm lo an sinh, xây dựng môi trường văn hóa – xã hội ổn định để thu hút đầu tư; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong phiên làm việc, Đại hội đã báo cáo kết quả Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá I gồm 118 vị. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử 12 vị làm Ủy viên Ban Thường trực. Bà Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 20 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa, bức trướng chúc mừng Đại hội; Ủy ban MTTQ tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ và đã nhận được 750 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu bế mạc Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030, khẳng định quyết tâm của hệ thống MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống văn hóa Đất Tổ, đồng lòng vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Các đại biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Nguyễn Yến - Phương Thanh