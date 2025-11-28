Phú Thọ 24h
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội có chủ đề: “Nâng cao vao trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hóa Đất Tổ; quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ phồn vinh, hạnh phúc”. Đại hội có sự tham gia của 336 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ trân trọng gửi đến độc giả một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Nhịp điệu và âm vang của tiếng chiêng chào đón các đại biểu về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội với dòng chữ “MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ: Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Một số hình ảnh chương trình văn nghệ đặc sắc chúc mừng Đại hội:

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Lê Hoàng


Lê Hoàng

