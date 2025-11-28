Tập trung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chiều 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp chuyên đề lần 7 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Sở Tư pháp đã báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh (trước sáp nhập) ban hành còn hiệu lực. Theo đó, trong tháng 11 và 12, các sở, ngành đăng ký xử lý 119 văn bản. Đối với các văn bản đăng ký thực hiện trong tháng 11, đến nay đã hoàn thành trên 60 văn bản theo hình thức ban hành hoặc đã thông qua tại các hội nghị UBND tỉnh; 5 nghị quyết đủ điều kiện trình trong phiên họp ngày 28/11; một số văn bản xin rút khỏi chương trình ban hành văn bản QPPL.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh tán thành, thông qua 9 dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm và 1 dự thảo Báo cáo đủ điều kiện UBND tỉnh ký ban hành.

Cho ý kiến chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các sở, ban, ngành chủ trì nội dung nghiên cứu hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ cả căn cứ pháp lý, thực tiễn theo yêu cầu của văn bản pháp quy. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ký Tờ trình kèm theo toàn bộ hồ sơ dự thảo, gửi Đảng ủy UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương và trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại phiên họp.

Riêng với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định đảm bảo chất lượng dự thảo Nghị quyết; cơ quan chủ trì soạn thảo - Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy trình.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành tập trung cao độ xử lý các văn bản QPPL đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra; trong đó ưu tiên thực hiện các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm. Đối với các văn bản đề nghị xử lý bằng hình thức bãi bỏ, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành gửi Sở Tư pháp tổng hợp lập tờ trình trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định và tham mưu UBND tỉnh lập tờ trình trình HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết đã hết hiệu lực. Đối với văn bản đặc thù xin lùi thời gian trình, yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về ban hành văn bản QPPL.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, khối lượng công tác rà soát xử lý văn bản QPPL trong tháng 12 do các đơn vị đã đăng ký thực hiện tương đối lớn, vì vậy các sở, ban, ngành tập trung, ưu tiên xây dựng các dự thảo Nghị quyết, chủ động đề xuất các Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nghe, cho ý kiến chỉ đạo và báo cáo tại Phiên họp UBND tỉnh chuyên đề về xây dựng pháp luật lần tới. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện rà soát, xử lý các văn bản QPPL; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình soạn thảo, góp ý dự thảo văn bản QPPL; thẩm định đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh xem xét...

Lệ Oanh