Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Giấy Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/11, tại xã Phù Ninh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ.

Ban Chấp hành Hội CCB Tổng Công ty Giấy Việt Nam ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng và đơn vị. Thực hiện tốt phong trào “Thi đua lao động giỏi”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Điển hình như sáng kiến “Cải tiến chuyển đổi bánh tỳ lô cuộn máy xeo I” được áp dụng làm giảm 100% lượng giấy bị nhăn trên cuộn, góp phần tiết kiệm 1,8 tỷ đồng chi phí sản xuất mỗi năm. 100% Hội CCB cơ sở đạt vững mạnh toàn diện, hội viên gương mẫu...

Công tác xây dựng Hội luôn được quan tâm chăm lo cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty, của đơn vị, của Hội để chủ động xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Những kết quả đó góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB tỉnh và đóng góp vào kết quả chung của Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội CCB Tổng Công ty Giấy Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Động viên hội viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tham gia vào phát triển chung của Tổng Công ty. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào của đất nước, đơn vị; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Minh Hoàn ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội CCB Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Đồng chí đề nghị Hội quán triệt thực hiện 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, 4 chỉ tiêu về thực hiên nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của đơn vị và của Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh; phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tạo thành sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cũng đề nghị Hội tham mưu Đảng ủy Tổng Công ty lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận của Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, đặc biệt nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giấy...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB Tổng Công ty Giấy Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí và bầu 1 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh.

Lê Thị Lan

Hội CCB tỉnh