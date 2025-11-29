{title}
Tối 29/11, tại sân khấu Trống Đồng - Công viên Văn Lang, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình.
Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Luân kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mỗi tổ chức đoàn, ĐVTN tiếp tục phát huy bản lĩnh, nêu cao ý thức trách nhiệm, không ngừng học tập, sáng tạo, rèn luyện, nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng hành cùng các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tiếp đó, đã diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình thu hút hơn 400 ĐVTN, học sinh, sinh viên đến từ các tổ chức Đoàn trong tỉnh với nhiều tiết mục đặc biệt được dàn dựng công phu, bảo đảm tính nghệ thuật, kết hợp đa dạng các thể loại âm nhạc như hát, múa, nhảy...
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, công phu được biểu diễn tại chương trình
Thông qua các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đất Tổ trong thời kỳ mới được biểu diễn đã khẳng định niềm tự hào, tinh thần xung kích của thanh niên, lan tỏa thông điệp về niềm tin, ý chí và quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Lệ Oanh
