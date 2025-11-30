Foden toả sáng phút bù giờ, Man City thắng “hú hồn” trước Leeds

Man City trải qua 90 phút căng thẳng tại Etihad khi bị Leeds gỡ hòa, trước khi Phil Foden tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 90+1.

Manchester City có khởi đầu thuận lợi ngay từ giây đầu tiên. Chỉ sau một phút bóng lăn, Phil Foden băng vào đón đường căng ngang của Matheus Nunes và dứt điểm đẳng cấp đưa bóng lên nóc lưới, mở tỉ số 1-0. Áp lực được duy trì liên tục và đến phút 25, Josko Gvardiol nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm chuẩn xác trong vòng cấm. VAR mất một phút kiểm tra tình huống việt vị, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được công nhận.

Tuy nhiên, Leeds không buông xuôi. Sau giờ nghỉ, Daniel Farke điều chỉnh lực lượng và sự thay đổi lập tức tạo ra khác biệt. Phút 49, Dominic Calvert-Lewin tận dụng bóng bật ra, tung cú sút chìm vào góc trong, rút ngắn còn 1-2. Chỉ ít phút sau, đội khách được hưởng phạt đền nhưng Lukas Nmecha lại đá hỏng. Dù vậy, anh nhanh chóng sửa sai ở phút 68 khi đá bồi thành công, quân bình tỉ số 2-2, khiến Etihad rơi vào trạng thái lo lắng.

Bàn thắng Foden giúp Man City giành trọn 3 điểm nghẹt thở

Man City mất nhịp khi Bernardo Silva và Matheus Nunes đều phải nhận thẻ vàng, Nunes thậm chí nhận thẻ vàng thứ hai, khiến đội chủ nhà phải thi đấu thận trọng hơn. Huấn luyện viên Ruben Amorim thực hiện nhiều thay đổi, đưa Rayan Cherki vào sân để gia tăng sức tấn công.

Bước ngoặt đến ở phút 90+1. Cherki chuyền bóng như đặt cho Phil Foden đang chờ sẵn ngoài vòng cấm. Tiền vệ người Anh tung cú sút chìm đưa bóng vào góc thấp bên trái, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City trong sự vỡ òa của khán giả. Bàn thắng muộn cũng hoàn tất cú đúp đầy ấn tượng của Foden, người chơi nổi bật nhất trận đấu.

Những phút cuối chứng kiến thêm vài sự thay người chiến thuật từ cả hai đội, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc ở phút 90+12. Man City giành trọn 3 điểm trong trận cầu mà họ tưởng như đã đánh rơi chiến thắng, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Premier League.

Nguồn thethao247