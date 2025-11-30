Hơn 70.000 người đã thiệt mạng ở Gaza trong hai năm xung đột với Israel

{title}
{publish}
{head}
Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 10/10, do các đội cứu hộ có điều kiện tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy để tìm thi thể.
Người dân Palestine tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Cơ quan y tế tại Dải Gaza do Hamas điều hành ngày 29/11 cho biết số người thiệt mạng trong hai năm xung đột với Israel đã vượt mốc 70.000, sau khi 301 trường hợp tử vong mới được bổ sung vào thống kê từ ngày 27/11.
Theo cơ quan này, hai trường hợp tử vong xảy ra trong các cuộc không kích gần đây của Israel, trong khi phần lớn là thi thể được tìm thấy dưới các đống đổ nát và được nhận dạng trong quá trình tìm kiếm sau giai đoạn giao tranh ác liệt.
Cơ quan y tế Gaza cho biết con số thống kê không phân biệt dân thường hay chiến binh và hiện chưa thể được xác minh độc lập.
Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 10/10, do các đội cứu hộ có điều kiện tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy để tìm thi thể.
Trong giai đoạn đầu chiến sự, các trường hợp tử vong được thống kê dựa trên số thi thể đưa đến bệnh viện.
Ở giai đoạn sau, cơ quan y tế Gaza cho biết họ trì hoãn việc cộng thêm hàng nghìn trường hợp tử vong được báo cáo cho đến khi hoàn tất các kiểm tra pháp y, y tế và pháp lý.
Nguồn Vietnam+
Tổng thống Trump cho biết có "cơ hội tốt" về thỏa thuận chấm dứt chiến sự sau cuộc thảo luận của quan chức Mỹ và Ukraine tại Florida.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."
Anh đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong dòng người di cư khi số liệu mới công bố cho thấy di cư ròng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.
Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã thúc giục Israel thành lập một ủy ban điều tra độc lập, để điều tra các cáo buộc tra tấn người Palestine, đồng thời cảnh báo tình hình đã trở...
Tổng thống Trump tuyên bố nước này dừng "vĩnh viễn" việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc "thế giới thứ ba", sau vụ vệ binh bị bắn.
Tổng thống Putin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ soạn thảo, nói rằng Nga sẵn sàng cho những cuộc thảo luận nghiêm túc.
Các nghị quyết tái khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa phát triển, hòa bình, an ninh và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh đầu tư vào phòng ngừa xung đột là giải pháp hiệu...