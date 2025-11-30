Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình là một trong những hồ chứa thủy điện lớn bậc nhất miền Bắc, có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản. Sức hút của nơi đây nằm ở trải nghiệm sống cùng văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng... Với diện tích mặt nước khoảng 8.900 ha, trải dài qua nhiều xã vùng cao thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh Hòa Bình (cũ). Hồ sở hữu một hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài cá nước ngọt quý hiếm và thảm thực vật phong phú. Bao bọc quanh hồ là những bản làng của đồng bào Mường, Dao, Thái... tạo nên một không gian văn hóa đậm đặc, nguyên sơ. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, ẩn chứa nhiều tiềm năng đang chờ được khám phá.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Thủy điện Hòa Bình - “Trái tim” của vùng hồ huyền ảo về đêm.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Bến thuyền du lịch lòng hồ với những chuyến khám phá về văn hóa luôn hấp dẫn du khách khi được bồng bềnh trên mặt nước xanh ngắt, giữa mây trời bao la.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Mặt nước lòng hồ luôn trong xanh khi có mây trời soi bóng, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo trong nắng sớm.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Đền Chúa Thác Bờ - điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng thu hút du khách gần xa về chiêm bái và gửi gắm ước vọng về một cuộc sống đủ đầy, no ấm.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Những homstay bám hồ có khung cảnh thơ mộng, khí hậu trong lành và phong cách chuyên nghiệp, hiện đại đã “định danh” du lịch hồ Hòa Bình trong nhiều năm qua. Vừa khẳng định thế mạnh của “kinh tế xanh” ven hồ, vừa tạo động lực cho du lịch văn hóa của Phú Thọ phát triển mạnh.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Ven hồ, tận dụng mặt nước và địa thế, nhiều làng du lịch, điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, giàu bản sắc đã hình thành, phát triển, mang lại những khám phá và cảm nhận độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

Huyền ảo hồ Hòa Bình

Tận dụng mặt nước, nghề nuôi trồng thủy sản đã mang lại nguồn lợi lớn, vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập vừa định vị thương hiệu cá lòng hồ Hòa Bình trên bản đồ nuôi trồng thủy sản của Phú Thọ.

Quốc Hội - Tùng Vy


Quốc Hội - Tùng Vy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hòa bình Điểm du lịch hấp dẫn Nuôi trồng thủy sản Phát triển du lịch Tiềm năng lợi thế Trải nghiệm Không gian văn hóa Nước ngọt Miền bắc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trải nghiệm giữa sắc cam Cao Phong rực rỡ

Trải nghiệm giữa sắc cam Cao Phong rực rỡ
2025-11-30 14:56:00

baophutho.vn Vùng đất Cao Phong trù phú không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến là “thủ phủ” của những vườn cam chín...

Thơm hương vị bưởi đỏ Tân Lạc

Thơm hương vị bưởi đỏ Tân Lạc
2025-11-28 14:05:00

baophutho.vn Về vùng bưởi đỏ Tân Lạc vào những ngày cuối tháng 11 để cảm nhận được hương vị đặc trưng thơm ngát với trái bưởi chín vàng óng. Tại các nhà...

Phật ngọc và lời thì thầm của lòng tin

Phật ngọc và lời thì thầm của lòng tin
2025-11-28 09:18:00

baophutho.vn Giữa sự phát triển của xã hội hiện đại, chùa Tùng Vân, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ (Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) lặng...

Khám phá du lịch trên “Nóc nhà xứ Mường”

Khám phá du lịch trên “Nóc nhà xứ Mường”
2025-11-28 06:48:00

baophutho.vn Xã Vân Sơn được mệnh danh là “Nóc nhà xứ Mường”, hay còn được nhắc đến với tên gọi “Thung mây”. Nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long