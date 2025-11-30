Huyền ảo hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình là một trong những hồ chứa thủy điện lớn bậc nhất miền Bắc, có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản. Sức hút của nơi đây nằm ở trải nghiệm sống cùng văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng... Với diện tích mặt nước khoảng 8.900 ha, trải dài qua nhiều xã vùng cao thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh Hòa Bình (cũ). Hồ sở hữu một hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài cá nước ngọt quý hiếm và thảm thực vật phong phú. Bao bọc quanh hồ là những bản làng của đồng bào Mường, Dao, Thái... tạo nên một không gian văn hóa đậm đặc, nguyên sơ. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, ẩn chứa nhiều tiềm năng đang chờ được khám phá.

Thủy điện Hòa Bình - “Trái tim” của vùng hồ huyền ảo về đêm.

Bến thuyền du lịch lòng hồ với những chuyến khám phá về văn hóa luôn hấp dẫn du khách khi được bồng bềnh trên mặt nước xanh ngắt, giữa mây trời bao la.

Mặt nước lòng hồ luôn trong xanh khi có mây trời soi bóng, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo trong nắng sớm.

Đền Chúa Thác Bờ - điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng thu hút du khách gần xa về chiêm bái và gửi gắm ước vọng về một cuộc sống đủ đầy, no ấm.

Những homstay bám hồ có khung cảnh thơ mộng, khí hậu trong lành và phong cách chuyên nghiệp, hiện đại đã “định danh” du lịch hồ Hòa Bình trong nhiều năm qua. Vừa khẳng định thế mạnh của “kinh tế xanh” ven hồ, vừa tạo động lực cho du lịch văn hóa của Phú Thọ phát triển mạnh.

Ven hồ, tận dụng mặt nước và địa thế, nhiều làng du lịch, điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, giàu bản sắc đã hình thành, phát triển, mang lại những khám phá và cảm nhận độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

Tận dụng mặt nước, nghề nuôi trồng thủy sản đã mang lại nguồn lợi lớn, vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập vừa định vị thương hiệu cá lòng hồ Hòa Bình trên bản đồ nuôi trồng thủy sản của Phú Thọ.

Quốc Hội - Tùng Vy