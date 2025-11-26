Phong vị Đất Tổ
“Checkin” đèo Cón để săn mây

Đèo Cón- con đèo dài, nguy hiểm và quanh co, nối trung tâm xã Thu Cúc ( Phú Thọ) với khu Ngả Hai bên kia đèo, phải đi trên một cung đường dài, cảm nhận mây núi chập trùng, hùng vĩ vút tầm mắt...

Đèo Cón còn được coi như là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, nối với huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trên con đèo này, tận dụng ưu thế quanh co và một cung đường đẹp, lãng mạn, viu mênh mông cùng cơ hội ngắm mây...Nhiều năm gần đây, người dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống quán hàng, điểm check-in săn mây khá nhộn nhịp, thu hút rất đông du khách đến checkin và săn mây với nhiều clip, bức hình rất đẹp.

Cùng với săn mây ở Hang Kia ( Pà Cò) , Tam Đảo ( xã Tam Đảo)... giờ đây, Đèo Cón cũng đang là một điểm săn mây nổi tiếng, góp phần phát triển du lịch, quảng bá cho cảnh quan Phú Thọ đến với du khách gần xa và người yêu xê dịch tìm đến...

Báo Phú Thọ điện tử xin giới thiệu chùm ảnh mây Đèo Cón mùa này.

Nắng sớm cùng khung cảnh thanh bình, mây tràn ra bao bọc những ngọn núi khu vực đỉnh đèo khiến cho khung cảnh đầy mê hoặc với mây núi chập trùng, quấn quýt, huyền ào.

Bình minh lên rực rỡ, làm cho mây núi bồng bềnh trong nắng sớm khiến cho con đèo thêm thơ mộng, quyến rũ.

Những dải mây tràn ra, trôi lững lờ, phản chiếu ảnh nắng mặt trời...càng khiến cho khung cảnh thêm phần hùng vĩ.

Để săn được mây, du khách cần dậy sớm, căn thời tiết và có mặt trên đỉnh đèo để căn góc chụp và ngắm mây

Đèo Cón ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút khách du lịch, những người thích checkin...khi là điểm săn mây mới nổi ở Tây Bắc. Không chỉ săn mây, nơi đây còn có điều kiện cho phát triển du lịch, khám phá, dù lượn....

Du khách mê mải ngắm mây Đèo Cón trong nắng sớm và mang theo về nhiều bức ảnh đẹp

Những bức ảnh Checkin rất Chill của du khách cũng góp phần quảng bá và lan tỏa vẻ đẹp của Đèo Cón đến du khách gần xa.

Một du khách vô cùng sảng khoái và hào hứng trước vẻ đẹp hùng vĩ cùng mây núi bồng bềnh của Đèo Cón trong mây sớm.

Quốc Hội - Tùng Vy


