“Checkin” đèo Cón để săn mây

{title}
{publish}
{head}
Đèo Cón- con đèo dài, nguy hiểm và quanh co, nối trung tâm xã Thu Cúc ( Phú Thọ) với khu Ngả Hai bên kia đèo, phải đi trên một cung đường dài, cảm nhận mây núi chập trùng, hùng vĩ vút tầm mắt...
Đèo Cón còn được coi như là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, nối với huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trên con đèo này, tận dụng ưu thế quanh co và một cung đường đẹp, lãng mạn, viu mênh mông cùng cơ hội ngắm mây...Nhiều năm gần đây, người dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống quán hàng, điểm check-in săn mây khá nhộn nhịp, thu hút rất đông du khách đến checkin và săn mây với nhiều clip, bức hình rất đẹp.
Cùng với săn mây ở Hang Kia ( Pà Cò) , Tam Đảo ( xã Tam Đảo)... giờ đây, Đèo Cón cũng đang là một điểm săn mây nổi tiếng, góp phần phát triển du lịch, quảng bá cho cảnh quan Phú Thọ đến với du khách gần xa và người yêu xê dịch tìm đến...
Báo Phú Thọ điện tử xin giới thiệu chùm ảnh mây Đèo Cón mùa này.
Nắng sớm cùng khung cảnh thanh bình, mây tràn ra bao bọc những ngọn núi khu vực đỉnh đèo khiến cho khung cảnh đầy mê hoặc với mây núi chập trùng, quấn quýt, huyền ào.
Bình minh lên rực rỡ, làm cho mây núi bồng bềnh trong nắng sớm khiến cho con đèo thêm thơ mộng, quyến rũ.
Những dải mây tràn ra, trôi lững lờ, phản chiếu ảnh nắng mặt trời...càng khiến cho khung cảnh thêm phần hùng vĩ.
Để săn được mây, du khách cần dậy sớm, căn thời tiết và có mặt trên đỉnh đèo để căn góc chụp và ngắm mây
Đèo Cón ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút khách du lịch, những người thích checkin...khi là điểm săn mây mới nổi ở Tây Bắc. Không chỉ săn mây, nơi đây còn có điều kiện cho phát triển du lịch, khám phá, dù lượn....
Du khách mê mải ngắm mây Đèo Cón trong nắng sớm và mang theo về nhiều bức ảnh đẹp
Những bức ảnh Checkin rất Chill của du khách cũng góp phần quảng bá và lan tỏa vẻ đẹp của Đèo Cón đến du khách gần xa.
Một du khách vô cùng sảng khoái và hào hứng trước vẻ đẹp hùng vĩ cùng mây núi bồng bềnh của Đèo Cón trong mây sớm.
Quốc Hội - Tùng Vy
baophutho.vn Từ bao đời nay, nhắc đến thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, người ta thường nhớ...
baophutho.vn Thôn Dân Trù, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ nổi tiếng với ngôi chùa Trò - Đại Phúc Tự, một trong những điểm tựa tâm linh có từ lâu đời. Ngôi chùa...
baophutho.vn Giữa miền sơn cước, sản phẩm Măng chua thái sẵn Kim Bôi mang đậm hương vị truyền thống của người Mường. Kế thừa bí quyết muối măng lâu đời kết...
baophutho.vn Mùa cam chín đang nhuộm vàng các khu vườn ở Cao Phong, mở ra khung cảnh rộn ràng của vụ thu hoạch và đón du khách tìm về trải...
baophutho.vn Với những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối chặt chẽ giữa nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa bản địa và thể thao cộng đồng, các điểm du lịch trên...
baophutho.vn “Mồ hôi xuống, cây mọc lên” — đó chính là “công thức” giúp người nông dân Văn Lang thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất. Thay vì chịu bó hẹp...
baophutho.vn Chẳng ai còn nhớ giống bưởi Sửu có mặt ở Chí Đám từ bao giờ. Nhưng ở mảnh đất ven sông Lô này, từ thuở xa xưa, bưởi Sửu từng là sản vật tiến...