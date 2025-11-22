Du lịch Đất Tổ - Sức hút dịp cuối năm

Với những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối chặt chẽ giữa nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa bản địa và thể thao cộng đồng, các điểm du lịch trên địa bàn 3 khu vực: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đang tạo sức hấp dẫn đặc biệt. Các mô hình thành công từ các khu nghỉ dưỡng không chỉ là điểm đến lý tưởng cho du khách tìm về thiên nhiên mà còn mở ra hướng đi đầy triển vọng, góp phần kích cầu mạnh mẽ du lịch Phú Thọ trong những tháng cuối năm và định hình chiến lược phát triển bền vững cho giai đoạn tới.

Từ mô hình du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm thành công

Trung tuần tháng 11, khi những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu len lỏi vào phố phường Hà Nội, chị Nguyễn Lan Hương - một cán bộ phụ trách truyền thông của doanh nghiệp tại quận Hoàn Kiếm quyết định tìm một chốn nghỉ ngơi yên bình. Điểm đến của chị là Mít Retreat tại xóm Ké, xã Đà Bắc - nơi chỉ cách Thủ đô khoảng 100 km. "Tôi cần một nơi thực sự để “sạc lại năng lượng”. Mít Retreat mang đến cảm giác khác biệt. Nó không chỉ là resort sang trọng mà là một không gian nghỉ dưỡng sinh thái tọa lạc giữa thiên nhiên hùng vĩ, mây nước đặc sắc của lòng hồ Hòa Bình" - chị Lan Hương chia sẻ.

Không chỉ chị Hương mà các du khách đến đây được tận hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện và được hòa mình vào đời sống bản địa. Buổi sáng, du khách được tham gia chèo thuyền kayak, bơi bè mảng trên lòng hồ tĩnh lặng. Buổi chiều, cùng người dân địa phương trải nghiệm câu cá, thưởng thức những món ăn Mường đặc trưng với nguồn thực phẩm sạch, phần lớn tự cung tự cấp. Khu nghỉ dưỡng này còn tổ chức các hoạt động khám phá văn hóa Mường bản địa, mang lại những trải nghiệm chân thực và khác lạ.

Liên đoàn Cầu mây Việt Nam trải nghiệm tại khu du lịch Mít Retreat, xã Đà Bắc.

Đặc biệt, sự kiện Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp cùng Mít Retreat tổ chức chương trình giao lưu thể thao đã tạo ra một dấu ấn độc đáo, thu hút đông đảo các huấn luyện viên, vận động viên môn Cầu mây Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường sự hợp tác, kết nối giữa Liên đoàn với các đơn vị, doanh nghiệp. Chính sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, văn hóa và thể thao cộng đồng này đã tạo nên sức hút lớn cho Mít Retreat, biến nơi đây thành một mô hình thành công của du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm.

Sự thành công của Mít Retreat với chiến lược khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa, cùng việc tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, chính là gợi ý quý giá cho các địa phương trong tỉnh trong bối cảnh du lịch cuối năm cần một cú hích để hoàn thành mục tiêu. Năm 2025, Phú Thọ ước đón 14,5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú là 4,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, việc phát triển các sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh trở thành nhiệm vụ then chốt.

Khu du lịch Nà Bờ, xã Hợp Kim bảo tồn văn hoá, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Đến lan toả sắc màu Du lịch Đất Tổ

Phú Thọ với lợi thế là cái nôi của văn hóa Việt, hội tụ ba mạch nguồn văn hóa - di sản, sinh thái - nghỉ dưỡng, cộng đồng bản địa và giải trí hiện đại. Việc kết nối chặt chẽ giữa các tỉnh trong khu vực qua các chương trình ngay từ khi chưa sáp nhập như Hội nghị Ban chấp hành mở rộng hiệp hội du lịch các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình hay Chương trình famtrip khảo sát và liên kết sản phẩm du lịch các tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Ninh Bình - Sơn La đã mở ra một không gian du lịch thống nhất, tạo điều kiện cho các sản phẩm du lịch sinh thái và cộng đồng phát huy hiệu quả, thu hút du khách từ Hà Nội và các khu vực lân cận đến với Đất Tổ.

Nhằm tạo đà bứt phá cho du lịch cuối năm, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ, đa dạng các hoạt động kích cầu và xúc tiến quảng bá. Các hoạt động này tập trung vào việc đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và đẩy mạnh truyền thông, số hóa. Thời gian qua, Phú Thọ đã tích cực tham gia các sự kiện quốc tế lớn, điển hình như: Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế (KITS) - Hàn Quốc. Đồng thời, các chương trình đón đoàn lữ hành như đón đoàn lữ hành khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ khách charter Thái Lan..., đã cho thấy sự chủ động trong việc tìm kiếm nguồn khách quốc tế mới. Việc liên kết vùng được đẩy mạnh thông qua famtrip khảo sát sản phẩm và tham gia hội chợ du lịch lớn trong nước như: Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE Hồ Chí Minh năm 2025 và Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025.

Các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn cũng đã được tổ chức thành công, trở thành công cụ kích cầu hiệu quả. Nổi bật là hoạt động giới thiệu du lịch Phú Thọ tại Giải chạy Marathon quốc tế VTV LPbank năm 2025; giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30; tham gia trưng bày, giới thiệu ẩm thực trong không gian “Chuyến tàu ẩm thực xanh” và Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập"; cùng với đó là công bố Tour học đường. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch kết nối di sản văn hoá và làng nghề truyền thống. Song song đó, việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cùng các hoạt động xúc tiến thương mại và sản phẩm OCOP tại Cần Thơ, Rạch Giá - An Giang... đã góp phần quảng bá đặc sản và tạo động lực cho du lịch nông nghiệp nông thôn.

Tam Đảo - điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Đồng bộ giải pháp tạo đà bứt phá cho du lịch

Đánh giá về kết quả xúc tiến du lịch từ đầu năm đến nay, công tác truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ cho biết: Giai đoạn vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Ngoài ra, các hoạt động quảng bá trên các website, nền tảng số và việc tổ chức các sự kiện liên kết, xúc tiến thương mại cũng đã giúp hình ảnh Du lịch Đất Tổ lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Để kích cầu du lịch những tháng cuối năm và phát triển du lịch bền vững, thời gian tới, tỉnh tập trung vào các giải pháp cốt lõi. Trong đó, sẽ xem xét tăng cường bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, tham gia lễ hội, sự kiện trong và ngoài tỉnh; xác định đổi mới truyền thông và chuyển đổi số là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh chú trọng áp dụng các phương thức truyền thông hiện đại, phù hợp với xu thế số hóa như đẩy mạnh sản xuất video ngắn, clip tương tác, lan tỏa hình ảnh của Phú Thọ trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube, TikTok. Triển khai từng bước chuyển đổi số ngành Du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Cùng với đó, tỉnh cũng ưu tiên phát triển sản phẩm đặc trưng và xây dựng thương hiệu với các sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh. Đặc biệt là xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới nhằm định vị rõ nét hơn hình ảnh của Đất Tổ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng liên kết và đào tạo nguồn nhân lực thông qua tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và kỹ năng truyền thông nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn...

Với sự kết hợp giữa việc học hỏi các mô hình du lịch sinh thái thành công trong khu vực, triển khai đồng bộ các hoạt động kích cầu đa dạng và định hướng chiến lược rõ ràng, du lịch Phú Thọ được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đa sắc thái, du lịch Đất Tổ đang từng bước khẳng định vị thế của mình, không chỉ là nơi tìm về cội nguồn mà còn là điểm đến lý tưởng cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng, sinh thái chất lượng cao.

Hương Lan